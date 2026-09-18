Milateriga Pakistan ayaa sheegay in ay difaacayaan Sacuudiga

News DeskSeptember 18, 2026
1 minute read

Afhayeen u hadlay milateriga Pakistan ayaa sheegay in dalkiisa uusan “waxba la hari doonin” sidii uu u difaaci lahaa Sacuudiga.

Ahmed Sharif Chaudhry ayaa u sheegay wargeyska Arab News khamiistii in Pakistan ay ka taageereyso Sacuudiga dhanka diblomaasiyadda iyo milatariga.

“Waxaan qaadi doonnaa tallaabo kasta oo lagama maarmaan ah si loo xaqiijiyo amniga labada Masjid ee Barakaysan iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya”.

Weerarka lagu qaaday dhuunta shidaalka ee tagta dekadda Yanbu ayaa hakisay shidaalka uu Sacuudiga dhoofiyo.

Xuutiyiintu waxay sheegeen in Sacuudiga uu joogto cirka uga duqeeyay. Riyad waxay sidoo kale ku eedeysay Xuutiyiintu in ay weerar “fulaynimo ah” ku qaadeen Makah balse Xuutiyiintu way beeniyeen.

Weerarka Sacuudigu sheegay in Makah lagu qaaday ayaa keenay jawaab ka timaada dalalka Islaamka.

Pakistan, Sacuudi iyo Turkiga ayaa 6-dii Agoosto kala saxiixday “Heshiiska Difaaca Makah,” iyagoo caddeeyay in weerar lagu qaado midkooda loo arki doono weerar lagu qaaday saddexda waddan.

News DeskSeptember 18, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay Pakistan

September 18, 2026

Kuuriyada Koonfureed oo jawaab ka bixisay warar la faafiyey oo ku saabsan dalkaas

September 18, 2026

Maraykanka oo jawaab ka bixiyey warbixin eedeyn culus loogu jeediyey

September 18, 2026

Musiibo dunida ku soo wajahan oo laga digayo iyo meelaha cabsida ugu badan ay ka jirto

September 18, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker