Milateriga Pakistan ayaa sheegay in ay difaacayaan Sacuudiga
Afhayeen u hadlay milateriga Pakistan ayaa sheegay in dalkiisa uusan “waxba la hari doonin” sidii uu u difaaci lahaa Sacuudiga.
Ahmed Sharif Chaudhry ayaa u sheegay wargeyska Arab News khamiistii in Pakistan ay ka taageereyso Sacuudiga dhanka diblomaasiyadda iyo milatariga.
“Waxaan qaadi doonnaa tallaabo kasta oo lagama maarmaan ah si loo xaqiijiyo amniga labada Masjid ee Barakaysan iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya”.
Weerarka lagu qaaday dhuunta shidaalka ee tagta dekadda Yanbu ayaa hakisay shidaalka uu Sacuudiga dhoofiyo.
Xuutiyiintu waxay sheegeen in Sacuudiga uu joogto cirka uga duqeeyay. Riyad waxay sidoo kale ku eedeysay Xuutiyiintu in ay weerar “fulaynimo ah” ku qaadeen Makah balse Xuutiyiintu way beeniyeen.
Weerarka Sacuudigu sheegay in Makah lagu qaaday ayaa keenay jawaab ka timaada dalalka Islaamka.
Pakistan, Sacuudi iyo Turkiga ayaa 6-dii Agoosto kala saxiixday “Heshiiska Difaaca Makah,” iyagoo caddeeyay in weerar lagu qaado midkooda loo arki doono weerar lagu qaaday saddexda waddan.