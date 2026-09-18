Kuuriyada Koonfureed oo jawaab ka bixisay warar la faafiyey oo ku saabsan dalkaas

News DeskSeptember 18, 2026
Less than a minute

Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed, Lee Jae-myung, ayaa sheegay inuusan waligiis amri doonin in ciidamada dalkiisa loo diro si ay uga qayb qaataan dagaal ama colaado ka socda dal shisheeye.

Seoul ayaa toddobaadkii hore beenisay warar sheegayay in ciidamadeeda badda ay isu diyaarinayaan inay ka qayb qaataan hawlgallo lagu ilaalinayo xorriyadda maraakiibta ganacsiga ay ugu kala gooshaan Gacanka Faaris iyo marin-biyoodka Hormuz.

Hadalka madaxweynaha ayaa sidoo kale laga yaabaa in lagu sheegay iyadoo laga duulayo mowqifkiisa ku saabsan suurtagalnimada isku dhac dhex mara Shiinaha iyo Taiwan, iyo doorka ay Kuuriyada Koonfureed ka ciyaari karto haddii xaaladdaasi dhacdo.

News DeskSeptember 18, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Ugu yaraan 16 qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay Pakistan

September 18, 2026

Maraykanka oo jawaab ka bixiyey warbixin eedeyn culus loogu jeediyey

September 18, 2026

Musiibo dunida ku soo wajahan oo laga digayo iyo meelaha cabsida ugu badan ay ka jirto

September 18, 2026

Madaxweynaha Koonfur Afrika oo tallaaabo qaaday ka dib dilal naxdin leh oo dhacay

September 18, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker