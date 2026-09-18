Kuuriyada Koonfureed oo jawaab ka bixisay warar la faafiyey oo ku saabsan dalkaas
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed, Lee Jae-myung, ayaa sheegay inuusan waligiis amri doonin in ciidamada dalkiisa loo diro si ay uga qayb qaataan dagaal ama colaado ka socda dal shisheeye.
Seoul ayaa toddobaadkii hore beenisay warar sheegayay in ciidamadeeda badda ay isu diyaarinayaan inay ka qayb qaataan hawlgallo lagu ilaalinayo xorriyadda maraakiibta ganacsiga ay ugu kala gooshaan Gacanka Faaris iyo marin-biyoodka Hormuz.
Hadalka madaxweynaha ayaa sidoo kale laga yaabaa in lagu sheegay iyadoo laga duulayo mowqifkiisa ku saabsan suurtagalnimada isku dhac dhex mara Shiinaha iyo Taiwan, iyo doorka ay Kuuriyada Koonfureed ka ciyaari karto haddii xaaladdaasi dhacdo.