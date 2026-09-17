Wasiirka difaaca Pakistan oo shegay war cusub oo ku saabsan heshiiskii Maka

News DeskSeptember 17, 2026
1 minute read

Wasiirka difaaca Pakistan, Khawaja Asif, ayaa sheegay in ka dib weerarradii ugu dambeeyay ee Xuutiyiinta, waqtigii la gaaray in la dhaqan geliyo heshiiska Maka ee lala galay Sacuudiga iyo Türkiga.

Wareysi uu siiyay warbaahinta Pakistan ee Geo News, ayuu sheegay in Islamabad ay weli ka go’an tahay ilaalinta Sacuudiga iyo goobaha barakaysan, isagoo intaas ku daray in xitaa haddii uusan heshiis jirin, mas’uuliyaddaas ay Pakistan saaran tahay.

Mr. Asif wuxuu sheegay in Pakistan ay Sacuudiga gaarsiisay farriin uu u diray Iiraan, kaddib markii walaac laga muujiyay weerarrada Xuutiyiinta.

“Uma maleynayo in Iiraan, iyadoo dal ahaan ah, ay furayso jiho kale oo dagaal,” ayuu intaa ku daray, isagoo sheegay in Tehran ay hadda ku mashquulsan tahay isku dhac ka socda gobolka.

Wasiirka Difaaca Pakistan ayaa sidoo kale sheegay in Islamabad ay sii wadi doonto dadaallada ay ku doonayso in laga hortago in colaadda ay sii faafto.

Xuutiyiinta Yemen ayaa beeniyay wax mas’uuliyad ah oo ku saabsan weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Sacuudiga.

News DeskSeptember 17, 2026
1 minute read
home

Related Articles

“𝐌𝐚𝐜-𝐡𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐇𝐮𝐝𝐬𝐨𝐧: 𝐅𝐮𝐫𝐬𝐚𝐝 𝐃𝐚𝐡𝐚𝐛𝐢 𝐚𝐡 𝐨𝐨 𝐤𝐮 𝐃𝐚𝐲𝐚𝐜𝐚𝐧𝐭𝐚𝐲 𝐅𝐚𝐡𝐚𝐧-𝐥𝐚’𝐚𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐃𝐢𝐲𝐚𝐚𝐫𝐠𝐚𝐫𝐨𝐰-𝐱𝐮𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐋𝐚-𝐭𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚𝐲𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢𝐢𝐬𝐚” Ex. Wasiir Cabdiweli Sh. Cabdillaagi Suufi

September 17, 2026

Congress-ka Mareykanka oo la horgeeyey hindise-sharciyeed la xidhiidha in Muwaadiniinta Mareykanku maalgashadaan Jamhuuriyadda Somaliland

September 17, 2026

Raysal Wasaaraha Kanada oo si adag uga jawaabay hanjabaad uu jeediyey Trump

September 17, 2026

Qaramada Midoobay oo soo saartay digniin culus

September 17, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker