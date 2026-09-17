Wasiirka difaaca Pakistan oo shegay war cusub oo ku saabsan heshiiskii Maka
Wasiirka difaaca Pakistan, Khawaja Asif, ayaa sheegay in ka dib weerarradii ugu dambeeyay ee Xuutiyiinta, waqtigii la gaaray in la dhaqan geliyo heshiiska Maka ee lala galay Sacuudiga iyo Türkiga.
Wareysi uu siiyay warbaahinta Pakistan ee Geo News, ayuu sheegay in Islamabad ay weli ka go’an tahay ilaalinta Sacuudiga iyo goobaha barakaysan, isagoo intaas ku daray in xitaa haddii uusan heshiis jirin, mas’uuliyaddaas ay Pakistan saaran tahay.
Mr. Asif wuxuu sheegay in Pakistan ay Sacuudiga gaarsiisay farriin uu u diray Iiraan, kaddib markii walaac laga muujiyay weerarrada Xuutiyiinta.
“Uma maleynayo in Iiraan, iyadoo dal ahaan ah, ay furayso jiho kale oo dagaal,” ayuu intaa ku daray, isagoo sheegay in Tehran ay hadda ku mashquulsan tahay isku dhac ka socda gobolka.
Wasiirka Difaaca Pakistan ayaa sidoo kale sheegay in Islamabad ay sii wadi doonto dadaallada ay ku doonayso in laga hortago in colaadda ay sii faafto.
Xuutiyiinta Yemen ayaa beeniyay wax mas’uuliyad ah oo ku saabsan weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Sacuudiga.