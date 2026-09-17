Raysal Wasaaraha Kanada oo si adag uga jawaabay hanjabaad uu jeediyey Trump

News DeskSeptember 17, 2026
1 minute read

Ra’iisul Wasaaraha Kanada Carney ayaa mar kale wax laga weydiiyay hanjabaaddii ugu dambeysay ee Trump ee ku saabsan canshuuraha.

Carney aya yiri “Qofna ma go’aamin doono cidda aan heshiisyo caalami ah la geli karno,”

“Isbahaysigan waa hannaan wanaagsan, taasina waa jawaabtayda aan siinayo madaxweynaha Mareykanka,” ayuu yiri.

Ra’iisul wasaaraha Kanada ayaa intaas ku daray: “Kanada oo xooggan, adkaysi badan, isla markaana leh madax-bannaani dheeraad ah waxay noqon lahayd saaxiib iyo la howlgale wax-ku-ool ah uleh Mareykanka , sidaas oo kale ayay ahaan lahayd Midowga Yurub.”

Hannaankan, ayuu yiri, wuxuu “xoojin lahaa” madax-bannaanida Kanada iyo Mareykanka labadaba.

“Kanadiyaanku way isku raacsan yihiin in qofna uusan noo sheegi doonin luqadda aan ku hadalno, qofna uusan go’aamin doonin dhaqankeenna, ama cidda aan heshiisyo caalami ah la geli karno,” ayuu yiri.

News DeskSeptember 17, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Wasiirka difaaca Pakistan oo shegay war cusub oo ku saabsan heshiiskii Maka

September 17, 2026

Congress-ka Mareykanka oo la horgeeyey hindise-sharciyeed la xidhiidha in Muwaadiniinta Mareykanku maalgashadaan Jamhuuriyadda Somaliland

September 17, 2026

Qaramada Midoobay oo soo saartay digniin culus

September 17, 2026

Madaxweynaha Somaliland oo la kulmay Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha Dibadda Wakiillada Maraykanka

September 17, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker