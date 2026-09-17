Mareykanka oo duqeeyay kayd hub oo Al-Shabaab ku leedahay buuraha Golis

News DeskSeptember 17, 2026
1 minute read

Mareykanka ayaa fuliyay howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab, kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday xarun hub iyo rasaas lagu kaydin jiray oo ku taalla deegaanka Markad ee buuraha Al-Madow iyo Golis ee waqooyi-bari Soomaaliya.

Sida lagu sheegay warsaxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Puntland, howlgalka ayaa lagu qaaday xarumo ay Al-Shabaab u adeegsanaysay kaydinta hubka iyo rasaasta, kuwaas oo sida ay sheegeen loogu talagalay taageeridda hawlgallada kooxda iyo weerarrada ay ka fuliso Soomaaliya.

Puntland ayaa sheegtay in howlgalka lagu fuliyay iyadoo lala kaashanayo hay’adaheeda ammaanka. lama shaacin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan waqtiga iyo habka loo fuliyay weerarka.

Howlgalkan ayaa ku soo beegmaya xilli Mareykanka uu kordhiyay howlgallada militari ee ka dhanka ah kooxaha argigixisada ee ka howlgala Soomaaliya. AFRICOM waxay bishii Sebtembar 2026 xaqiijisay duqeymo ka dhan ah Al-Shabaab oo ka dhacay koonfurta Soomaaliya.

Puntland ayaa sheegtay in burburinta goobaha lagu kaydiyo hubka ay qayb ka tahay dadaallo  lagu wiiqayo awoodda Al-Shabaa, laguna carqaladeynayo sahayda iyo awoodda kooxda ay ku qorsheyn karto kuna fulin karto weerarro.

Puntland ayaa sheegtay in ay AFRICOM  hore uga wada hadleen xoojinta iskaashiga la dagaallanka Al-Shabaab iyo Daacish ee buuraha Cal-Madow iyo Cal-Miskaad.

Iskaashigan ayay sheegtay inuu yahay qayb ka mid ah dadaal muddo dheer soconaya oo lagu doonayo in lagu wiiqo awoodda Al-Shabaab, looga hortago inay hesho goobo ay ku dhuumato iyo in la taageero xasilloonida Puntland.

News DeskSeptember 17, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Wasiirka difaaca Pakistan oo shegay war cusub oo ku saabsan heshiiskii Maka

September 17, 2026

Congress-ka Mareykanka oo la horgeeyey hindise-sharciyeed la xidhiidha in Muwaadiniinta Mareykanku maalgashadaan Jamhuuriyadda Somaliland

September 17, 2026

Raysal Wasaaraha Kanada oo si adag uga jawaabay hanjabaad uu jeediyey Trump

September 17, 2026

Qaramada Midoobay oo soo saartay digniin culus

September 17, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker