Ra’iisul Wasaaraha Pakistan oo cambaareeyay weerarka Makka

News DeskSeptember 16, 2026
Less than a minute

Ra’iisul Wasaaraha Pakistan, Shehbaz Sharif, ayaa weerarka lagu qaaday magaalada Makka ku tilmaamay “fal fulaynimo iyo waxashnimo ah”, isaga oo si adag u cambaareeyay.

Isbahaysiga uu Sacuudigu hoggaamiyo ayaa Xuutiyiinta Yemen ku eedeeyay inay ka dambeeyeen weerarka.

Mr Sharif ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ee X ku sheegay: “Dadka Pakistan aad ayay uga murugoodaan, walaacna waxay ka muujinayaan falkaas foosha xun.”

Xuutiyiinta ayaa beeniyay inay weerar ku qaadeen Makka.

Afhayeenka milatariga Xuutiyiinta, Yahya Saree, ayaa sheegay: “Hawlgalladeennu waxay beegsadaan xarumaha shidaalka iyo saldhigyada milatariga.”

News DeskSeptember 16, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

XOG CULUS : CIRRO OO TRUMP MIISKA U SAARAY DHISMAHA TRUMP TOWER, BERBERA, SALDHIG CIIDAN IYO AQOONSI

September 16, 2026

Nuxurka Qodobada Shirkii Golaha Wasiirada Somaliland

September 16, 2026

Xuutiyiinta oo diyaarad ku weeraray magaalada Barakeysan ee Makka

September 16, 2026

Ururka Iskaashiga Islaamka oo cambaareeyay weerarka Xuutiyiinta ee Makka

September 16, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker