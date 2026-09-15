Maraykanka oo Devin Kennington u soo magacaabay inuu noqdo safiirka cusub ee Soomaaliya

News DeskSeptember 15, 2026
1 minute read

Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Devin Kennington u magacaabay inuu noqdo safiirka cusub ee Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya, iyadoo Washington ay dib u buuxinayso xilka safiirnimo ee Muqdisho oo bannaan tan iyo markii dib loogu yeeray safiirkii hore Richard H. Riley dabayaaqadii 2025.

Magacaabista Kennington ayaa ka mid ahayd liiska magacaabista diblomaasiyadeed ee Aqalka Cad u gudbiyay Senate-ka Mareykanka. Sida ku cad xogta Aqalka Cad, Kennington waxaa loo magacaabay xilka “Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary” ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.

Kennington ayaa beddeli doona Richard H. Riley, oo xilka safiirka Maraykanka ee Soomaaliya hayay tan iyo 2024, balse bishii December 2025 dib loogu yeeray Washington iyadoo maamulka Trump uu sameeyay isbeddel ballaaran oo ku yimid safaaradaha iyo hoggaanka diblomaasiyadda Maraykanka.

Tan iyo markii Riley uu ka baxay Muqdisho, Justin Davis ayaa ahaa ku-simaha madaxa safaaradda Maraykanka ee Muqdisho, maadaama aan xilka safiirnimo loo magacaabin diblomaasi cusub.

Magacaabista Kennington waxay ku soo beegmaysaa xilli xiriirka Soomaaliya iyo Maraykanka uu ku salaysan yahay iskaashi dhinacyo badan leh, gaar ahaan amniga, la-dagaallanka Al-Shabaab, xasillinta Soomaaliya iyo arrimaha gobolka Geeska Afrika.

Kennington waa diblomaasi muddo ka soo shaqeeyay adeegga arrimaha dibadda ee Maraykanka, waxaana magacaabistiisu ka dhigan tahay in Washington ay markii ugu horreysay muddo ku dhow sagaal bilood u diyaarinayso Muqdisho safiir si rasmi ah u matala madaxweynaha Maraykanka.

Si kastaba, magacaabista Kennington ma noqonayso mid kama dambeys ah ilaa Senate-ka Maraykanku ansixiyo, sida uu dhigayo nidaamka magacaabista safiirrada ee dalkaas.

News DeskSeptember 15, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Kenya oo u dabaaldagaysa guul caalami ah o ay gaartay

September 15, 2026

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃.𝐂. 𝐤𝐮𝐥𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐫𝐚𝐚𝐜 𝐚𝐡 𝐤𝐮𝐥𝐚 𝐲𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚𝐲 𝐗𝐮𝐛𝐧𝐨 𝐤𝐚 𝐭𝐢𝐫𝐬𝐚𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐬-𝐤𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐲𝐤𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐒𝐚𝐟𝐢𝐢𝐫𝐫𝐨 𝐤𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐝𝐚 𝐁𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐤𝐚

September 15, 2026

DEGDEG: Ehelka Wiilkii Hargeysa Lagu Dilay oo Fariin Kasoo Diray Xabaasha Wiilka Dusheeda.

September 15, 2026

Xisbiga KAAH Oo Ka hadlay Shaqo Joojinta Abwaan Yusuf Shaacir

September 15, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker