Abwaan Yusuf Shaacir oo Shaqo Jojin Lagu Sameeyay

News DeskSeptember 15, 2026
Less than a minute

Abwaan Yuusuf Cismaan Cabdille ( Shaacir) ayaa laga joojiyay shaqadii golaha Wakiillada Somaliland oo uu muddo dhawr sanno ah ka ahaa la-taliye dhinaca Af-ka iyo qoraalka Soomaaliga.

Warqadda waxa lagu xusay in uu madaxda Qaranka ka dhaliilay warbaahinta sidaas-darteedna shaqada looga joojiyay.

Waxa xusid mudan in Abwaan Yuusuf Shaacir muddooyinkan xukuumadda ku dhaliilayay gaabiska adeegyada bulshada sida caafimaadka sidoo kale waxa uu si weyn ugu dhaliilay arrimaha la xidhiidha musuq-maasuqa lagu eedeeyo mas’uulliyiinta xukuumadda.

Golaha Wakiillada Somaliland oo sharciyan ah gole ka madax-bannaan xukuumadda ayaa muddooyinkan u muuqda in aanu ahayn sidii uu ahaan jiray xilligii xukuumaddii madaxweyne Muuse Biixi.

 

News DeskSeptember 15, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Xisbiga KAAH Oo Ka hadlay Shaqo Joojinta Abwaan Yusuf Shaacir

September 15, 2026

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐊𝐡𝐮𝐝𝐛𝐚𝐝 𝐓𝐚𝐚𝐫𝐢𝐢𝐤𝐡𝐢 𝐚𝐡 𝐤𝐚 𝐣𝐞𝐞𝐝𝐢𝐲𝐞𝐲 𝐌𝐚𝐜𝐡𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐢𝐠𝐚 𝐚𝐡 𝐞𝐞 𝐇𝐮𝐝𝐬𝐨𝐧 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞, 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃.𝐂.

September 15, 2026

XOG CULUS : 20 Sano Ka Hor Ayuu Sirtan Sheegay! Daahir Rayaale Oo Israel Iyo Berbera Ka Hadlay…

September 14, 2026

Iran oo ka digtay in Maraakiibta Mareykanku ku soo dhawaadaan Hormuz

September 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker