Maxamed Bin Salman oo la kulmay taliyaha taliska dhexe ee Maraykanka, maxayse ka wadahadleen

News DeskSeptember 14, 2026
1 minute read

Telefishanka dowladda Sacuudiga ayaa sheegay in Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiga, Mohammed bin Salman, uu Isniintii maanta la kulmay taliyaha Taliska Dhexe ee Mareykanka (US Central Command), Admiral Brad Cooper.

Labada dhinac ayaa ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka, xilli ay sii kordhayaan weerarrada ay kooxda Xuutiyiinta Yemen ee Ansaru Allah ku qaaddo Boqortooyada Sacuudiga.

Kulankan ayaa dhacay maalmo kadib markii saddex ilo-wareed oo xog-ogaal ah ay Reuters u sheegeen in Dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiga uu ka codsaday Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaalmo militari si uu uga hortago Xuutiyiinta.

Warbaahinta Mareykanka ee Axios ayaa soo xigtay saraakiil Mareykan ah oo sheegay in Dhaxal-sugaha Sacuudigu uu Khamiistii laba jeer telefoon kula hadlay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isaga oo ku boorriyay inuu duqeymo ka dhan ah Xuutiyiinta qaado.

Warbixintu waxay sheegtay in Trump uu diiday codsigaas, halka saraakiisha Mareykankuna ay sheegeen in maamulka Mareykanku uusan xilligan qorsheynayn inuu si toos ah tallaabo militari uga qaado Xuutiyiinta.

Ilaha Reuters ayaa intaas ku daray in Trump uusan oggolaan duqeymo Mareykan ah oo ka dhan ah Xuutiyiinta, balse Washington ay Riyadh ku wargelisay inay taageero ka siin doonto dhinacyada is-weydaarsiga xogaha sirdoonka iyo aqoonsiga bartilmaameedyada.

News DeskSeptember 14, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG CULUS : 20 Sano Ka Hor Ayuu Sirtan Sheegay! Daahir Rayaale Oo Israel Iyo Berbera Ka Hadlay…

September 14, 2026

Iran oo ka digtay in Maraakiibta Mareykanku ku soo dhawaadaan Hormuz

September 14, 2026

Dowladda Yemen oo sheegaysa in ay Xuutiyiinta kala wareegtay deegaanno ay horey u qabsadeen

September 14, 2026

Xuutiyiinta Yemen oo weeraray xaruumo shidaal oo Sacuudigu leeyahay

September 14, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker