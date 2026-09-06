Safiirka Maraykanka ee Israa’iil oo cambaareeyay “sharci-darrada” Israa’iiliyiinta deggan Daanta Galbeed

News DeskSeptember 6, 2026
1 minute read

Mike Huckabee, safiirka Maraykanka u fadhiya Israa’iil, ayaa sheegay in muwaadiniin Maraykan ah oo ku nool deegaanka la dejiyay ee Termeziya ay kulan ay golaha deegaanka yeesheen ugu sheegeen sheekooyin ku saabsan guryo la burburiyay, hanjabaado loo jeediyay carruurta, iyo rabshado iyo cabsi-gelin.

Deegaankan ayaa ku yaalla Ramallah ee Daanta Galbeed, waxaana ku nool tiro badan oo Maraykan ah.

“Waxaan aaminsanahay in Israa’iiliyiinta ku nool Judea/Samaria (oo ah magaca ay Israa’iil u isticmaasho Daanta Galbeed ee la haysto) ay xaq u leeyihiin inay halkaas ku noolaadaan, waana taageersanahay arrintaas, balse qof kasta oo Bible-ka aaminsan ma taageero sharci-darro,” ayuu Mr Huckabee ku qoray qoraal uu soo dhigay barta bulshada ee X.

Degsiimooyinka Israa’iiliyiinta ee ku yaalla Daanta Galbeed ee la haysto waxaa loo arkaa kuwo sharciga caalamiga ah ka baxsan.

News DeskSeptember 6, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Xisbiga garabka fog ee Jarmalka oo guul weyn ka gaadhay gobolka bariga

September 6, 2026

Jamaica oo codsi magdhow addoonsiga ah u gudbin doontaa Boqor Charles

September 6, 2026

“Xoolaheena waxa loo keeni karaa cuntooyin dhacay ee waa in…” Wasiir-Ku-xigeenka X. Xoolaha JSL

September 6, 2026

Mareykanka ayaynu hada muranaa,oo waynu ka baxnay qolyihii Afrika, Turkiguna dal weyn maaha….

September 6, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker