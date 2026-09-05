Taliyaha ciidamada qalabka sida Uganda oo war ka soo saaray dadka ku saxarooda dhinacyada wadooyinka

News DeskSeptember 5, 2026
1 minute read

Taliyaha Ciidamada Difaaca Uganda, Jeneraal Muhoozi Kainerugaba, ayaa soo saaray digniin adag oo ku socota ragga ku saxarooda dhinacyada waddooyinka, isagoo ku baaqay in si degdeg ah loo xiro, laguna xukumo ugu yaraan shan sano oo xarig ah.

Farriin uu soo dhigay barta X, Jeneraal Muhoozi, oo ah wiilka Madaxweyne Yoweri Museveni, ayaa sheegay in ragga ku kaadiya dhinacyada waddooyinka iyadoo ay dadweynuhu arkayaan—oo ay ku jiraan carruurtu—ay tahay in si degdeg ah loo xiro.

“Dhammaan ragga ku saxarooda dhinacyada waddooyinka iyadoo ay dadweynuhu arkayaan, oo ay ku jiraan carruurtu, waa in si degdeg ah loo xiro. Waxaa lagu xukumi doonaa ugu yaraan shan sano oo xarig ah,” ayuu yiri Kainerugaba.

Hadalkan ayaa dhaliyay dood ballaaran oo ka dhex aloosantay baraha bulshada; iyadoo dadka qaar ay taageerayaan tallaabooyinka adag ee lagula dagaallamayo wasakheynta deegaanka, halka kuwa kalena ay su’aal ka keenayaan heerka adkaanta ciqaabta la soo jeediyay.

Dadka taageersan mowqifkan ayaa ku doodaya in kaadida lagu kaadiyo goobaha dadweynaha ay khatar ku tahay nadaafadda deegaanka, ay carruurta u noqoto tusaale xun, isla markaana ay waxyeello u geysato goobaha dadweynaha.

News DeskSeptember 5, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Doolow iyo Garbahaarrey oo ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda federaalka Soomaaliya

September 5, 2026

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐬𝐢 𝐧𝐚𝐛𝐚𝐝 𝐚𝐡 𝐮𝐠𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐚𝐲 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃.𝐂.

September 5, 2026

Masar oo dadaal cusub ugu jirta sii-daynta 8 badmaax oo Masri ah oo lagu haysto meel u dhow xeebaha Soomaaliya

September 4, 2026

“Madaxweyne Badhasaabkii ugu mudnaa iyo ku-xigeenkiisii ayaa maanta Burco u xushey”

September 4, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker