Doolow iyo Garbahaarrey oo ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda federaalka Soomaaliya

News DeskSeptember 5, 2026
1 minute read
Dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay degmooyinka Garbahaarrey iyo Doolow ee gobolka Gedo, iyadoo dadka deegaanka ay muujinayeen caro ka dhalatay weerar dhawaan ka dhacay halkaas, kaas oo ka dhacay guriga Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan, oo loo yaqaan Jeneraal Shub.

Dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku cambaareynayaan dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoo dalbanayay in si madax-bannaan loo baaro dhacdada iyo cidda ka dambeysay.

Guriga Jeneraal Shub ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliye lahayn. Hase yeeshee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa beenisay in halkaas ay ka dhacday duqeyn cirka ah.

Dowladdu waxay sheegtay in qaraxa uu ka dhashay walxo qarxa oo lagu diyaarinayay goobta, balse fasiraaddaas waxaa ka horyimid qaar ka mid ah dadka dhaliilaya dowladda iyo taageerayaasha Jeneraal Shub.

Intii uu socday dibadbaxu, qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa watay calanka Türkiga iyagoo muujinayay sida ay uga soo horjeedaan doorka Ankara ee ay ku eedeeyeen inuu ku leeyahay dhacdada. Dibadbaxayaasha iyo qaar ka mid ah mas’uuliyiinta deegaanka ayaa dalbaday isla-xisaabtan iyo baaritaan madax-bannaan.

Dibadbaxyo kale ayaa ka dhacay magaalada Garbahaarrey, oo ah xarunta maamulka gobolka Gedo, halkaas oo qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ay gubeen calanka Türkiga iyo sawirro la xiriira dalkaas, iyagoo muujinayay sida ay uga caroodeen dhacdada Doolow.

News DeskSeptember 5, 2026
1 minute read
home

Related Articles

Taliyaha ciidamada qalabka sida Uganda oo war ka soo saaray dadka ku saxarooda dhinacyada wadooyinka

September 5, 2026

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐬𝐢 𝐧𝐚𝐛𝐚𝐝 𝐚𝐡 𝐮𝐠𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐚𝐲 𝐖𝐚𝐬𝐡𝐢𝐧𝐠𝐭𝐨𝐧 𝐃.𝐂.

September 5, 2026

Masar oo dadaal cusub ugu jirta sii-daynta 8 badmaax oo Masri ah oo lagu haysto meel u dhow xeebaha Soomaaliya

September 4, 2026

“Madaxweyne Badhasaabkii ugu mudnaa iyo ku-xigeenkiisii ayaa maanta Burco u xushey”

September 4, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker