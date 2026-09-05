Doolow iyo Garbahaarrey oo ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda federaalka Soomaaliya
Dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku cambaareynayaan dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoo dalbanayay in si madax-bannaan loo baaro dhacdada iyo cidda ka dambeysay.
Guriga Jeneraal Shub ayaa lagu bartilmaameedsaday weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliye lahayn. Hase yeeshee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa beenisay in halkaas ay ka dhacday duqeyn cirka ah.
Dowladdu waxay sheegtay in qaraxa uu ka dhashay walxo qarxa oo lagu diyaarinayay goobta, balse fasiraaddaas waxaa ka horyimid qaar ka mid ah dadka dhaliilaya dowladda iyo taageerayaasha Jeneraal Shub.
Intii uu socday dibadbaxu, qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa watay calanka Türkiga iyagoo muujinayay sida ay uga soo horjeedaan doorka Ankara ee ay ku eedeeyeen inuu ku leeyahay dhacdada. Dibadbaxayaasha iyo qaar ka mid ah mas’uuliyiinta deegaanka ayaa dalbaday isla-xisaabtan iyo baaritaan madax-bannaan.
Dibadbaxyo kale ayaa ka dhacay magaalada Garbahaarrey, oo ah xarunta maamulka gobolka Gedo, halkaas oo qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ay gubeen calanka Türkiga iyo sawirro la xiriira dalkaas, iyagoo muujinayay sida ay uga caroodeen dhacdada Doolow.