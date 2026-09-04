Labo qof oo sagaal maalmood kadib laga soo badbaadiyey daadadkii xoogga badnaa ee Nepal

News DeskSeptember 4, 2026
Less than a minute

Laba qof ayaa iyagoo nool laga soo badbaadiyey godka mashruuca korontada biyaha ee Trishuli 3A ee Nepal, sagaal maalmood kadib daad xooggan oo ku dhuftay dalka, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 1,200 qof.

Kooxo samatabixin ah ayaa weli wada dadaallo lagu badbaadinayo dad kale oo la sheegay inay ku xanniban yihiin gudaha godka.

Suresh Raut, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Hay’adda Korontada Nepal, isla markaana goobta samatabbixinta ku sugnaa, ayaa BBC u sheegay in samatabixiyayaashu ay oksijiin siinayaan qofka la soo badbaadiyey, kaas oo mas’uuliyiintu sheegeen inuu yahay Sanjaya Shah.

News DeskSeptember 4, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Masar oo dadaal cusub ugu jirta sii-daynta 8 badmaax oo Masri ah oo lagu haysto meel u dhow xeebaha Soomaaliya

September 4, 2026

“Madaxweyne Badhasaabkii ugu mudnaa iyo ku-xigeenkiisii ayaa maanta Burco u xushey”

September 4, 2026

Guddoomiyaha Gobolka Daadmadheedh ayaa magaalada Oodweyne ka daahfuray Tababarka waxbarasha asaasiga

September 4, 2026

Warbixin QM: Boosaaso oo lagu tilmaamay marin loo adeegsado shabakadaha taageera RSF-ta Suudaan

September 4, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker