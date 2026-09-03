In ka badan 80 muhaajiriin ah oo ku dhintay doon ku qallibantay Jasiiradaha Islands
In ka badan 80 qof, oo ay ku jiraan ilmo yar, ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen doon ku dul sabbeyneysay Badweynta Atlaantik muddo 27 maalmood ah. Kooxaha Samatabbixinta Badda ee Isbaanishka ayaa markabka ka helay meel qiyaastii 65 mayl badeed koonfur-galbeed ka xigta magaalada xeebta ee Gran Canaria ee Arguineguín Arbacadii waxayna heleen 44 qof oo badbaaday, iyadoo shan meyd ah ay sidoo kale saarnaayeen.
Doontu waxaa la rumeysan yahay inay ka baxday Gambia oo Galbeedka Afrika ah horraantii Agoosto iyadoo ay saarnaayeen 127 qof.
Haweeney u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha Helena Maleno Garzón, oo ah aasaasaha hay’adda samafalka ee Isbaanishka Caminando Fronteras, ayaa sheegtay in 83 qof ay dhinteen.
Samatabbixiyeyaasha ayaa lagu qasbay inay ka tagaan shanta meyd ee ay heleen xaaladaha badda ee kacsan awgood, sida ay sheegtay Maritime Rescue.
Ururku wuxuu sheegay inaysan xaqiijin karin inta qof ee asal ahaan saarnaa markabka maaddaama uusan ku jirin meel ay ka soo degto.
Waxaa la sheegay in 44-ta qof ee badbaaday ay yihiin rag ka yimid Saxaraha ka hooseeya Afrika, sida ay ku sheegtay bayaan ay soo saartay Maritime Rescue. “Markii samatabbixintu dhammaatay, xaaladaha cimilada xun ee aagga – oo leh dabaylo 20-gunti ah iyo hirar 2.5m ah – ayaa ka dhigay mid aan suurtogal ahayn in la soo helo shanta meyd ee laga helay markabka,” ayay raacisay.
Saddex ka mid ah dadkii badbaaday ayaa diyaarad loogu qaaday isbitaal iyagoo xaalad halis ah ku jira.