Yemen oo soo Masaafurisay Wakiilkii Ganacsiga Somaliland Kadib Labo Bilood oo ku xirnaa magaalada Cadan
Mas’uuliyiinta Yemen ayaa masaafuriyay wakiilkii ganacsiga ee Somaliland u fadhiyay dalkaas, Idiris Aadan Raage, kadib markii uu in ka badan laba bilood ku xirnaa magaalada Cadan, sida ay sheegeen ilo Yemeni ah iyo warbaahinta Soomaaliyeed.
Wararku waxay sheegayaan in Raage laga sii daayay xabsiga ka hor inta aan laga dhoofin Garoonka Diyaaradaha Caalamiga ah ee Cadan, isagoo raacay diyaarad ay leedahay Air Djibouti.
Dowladda Yemen weli si rasmi ah uma shaacin sababta loo xiray iyo faahfaahinta go’aanka lagu masaafuriyay.
Sida wararku tilmaamayaan, ciidamada ammaanka ee Cadan ayaa qabtay Raage 13-kii Juun 2026, kadib howlgal lagu galay xafiiska wakiillada ganacsiga ee Somaliland ee degmada Khormaksar.
Warbaahinta maxalliga ah ayaa ku warrantay in xarigga lala xiriiriyay munaasabad uu Raage abaabulay 18-kii May, taas oo lagu xusayay waxa Somaliland ugu yeerto maalinta qaranimada.
Munaasabaddaas ayaa la sheegay inay ka dhacday iyadoo aan la helin oggolaanshaha lagama maarmaanka ah, waxaana ka qeyb galay xubno ka tirsan Golaha Kumeelgaarka Koonfurta Yemen (STC).
Xildhibaan ka tirsan Golaha Wakiillada Somaliland, Guuleed Maxamed Warsame, ayaa sheegay in muddadii uu xirnaa laga qaaday qaar ka mid ah agabkii iyo hantidii xafiiska ganacsiga, isagoo xusay in sii deyntiisa ay si toos ah u xigtay masaafurinta dalka.
Yemen ayaa muddo dheer martigelin jirtay xafiiska ganacsiga ee Somaliland, kaas oo markii hore ka shaqeyn jiray magaalada Sanca ka hor inta aan hawlihiisa loo wareejin magaalada Cadan.