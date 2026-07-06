Diyaaradaha dagaalka UK oo ka hortagay diyaarad Ruushku leeyahay oo ku soo dhawaatay markab dagaal

News DeskJuly 6, 2026
Less than a minute

Diyaarad Ruushku leeyahay oo ah nooca loo yaqaan Bear-F oo ku duuleysay joog hoose ayaa “si aan loo baahnayn ugu soo dhowaatay” markabka xambaara diyaaradaha ee HMS Prince of Wales.

Wasaaradda Difaaca ayaa sheegtay in dhaq-dhaqaaqa Ruushka ee Badda Norway uu ahaa “mid khaldan oo halis ah”.

Arrintan ayaa timid toddobaadyo kaddib markii ciidamada badda ay fuuleen markab shidaal oo ka tirsan kuwa is-qariye ee Ruushka, kaas oo marayay Kanaalka Ingiriiska. Sidoo kale, madaxa ciidamada ayaa sheegay in halista iyo khataraha UK ku soo fool leh ay hadda ka badan yihiin kuwii hore.

Diyaaradda Ruushku leeyahay ayaa la rumeysan yahay in ay ku ridday biyaha qalab sabbeeya si loo ogaado maraakiibta quusta iyo maraakiibta kale.

News DeskJuly 6, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

Berbera Dunidu Way Ku Dagaallamaysaa, Shacabkeeduna Weli Waxay La Dagaalamayan Laydh iyo Biyo!..

July 6, 2026

Madaxweynaha Somaliland oo Cafis Guud u fidiyey 𝟔𝟎𝟗 𝐌𝐚𝐱𝐛𝐮𝐮𝐬

July 6, 2026

Diyaaradaha daroonka Turkiga oo faltanka cirka kaga yaabsaday kuwa Maraykanka ee F-16

July 6, 2026

Madaxweynihii hore ee Iiraan oo ka qayb galay aaska Cali Khamenei oo ka dhacaya Tehran

July 6, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker