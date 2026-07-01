Golaha Wasiirada Somaliland oo ansixiyey Baaqii Wada jirka ahaa ee Isreal iyo Somaliland, Golaha Barlamaanka u gudbiyey

News DeskJuly 1, 2026
Less than a minute

 

Golaha Wasiirrada JSL hor keenay, isla markaana Golaha si dhammaystiran looga hor akhriyey nuxurka Baaqii Wadajirka ahaa (Joint Declaration) ee ay soo saareen labada Dawladood, Jamhuuriyadda Somaliland iyo Dawladda Israa’iil, kaasi oo ay Golaha Wasiirrada JSL cod gacan taag ah oo aan loo kala hadhin ku meel mariyeen.

Baaqan isaga ah oo soo baxay 15.06.2026-ka, waxa magaalada Jerusalem si wadajir ah ugu saxeexay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo Ra’iisal Wasaaraha Dalka Israa’iil.

Baaqa Wadajirka ah ee ay soo saareen labada dhinac ayaa ah tallaabo istaraatiiji ah oo waafaqsan danaha uu leeyahay Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. Baaqan ayaa loo gudbin doonaa Golayaasha Sharci-dejinta Jamhuuriyadda Somaliland, si ay uga gutaan waajibaadkooda Dastuuriga ah.

News DeskJuly 1, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

DEG DEG : Tirada Saraakiisha Ciidanka Somaliland iyo Shacabka Lagu Laayaay Deeganka Xaysimo ee Gobolka Sanaag..

July 1, 2026

Farriinta uu madaxweyne Cirro u diray dalalka Islaamka

July 1, 2026

Kim Jong-un oo lasoo ogaaday meesha uu ka keeno lacagta uu gantaallada ku sameysto – warbixin hore

July 1, 2026

Iiraan oosheegtay inay doorbidayso wadahadallo, laakiin sidoo kale ay diyaar u tahay dagaal

July 1, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker