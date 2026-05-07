Israa’iil oo duqayn ka gaystay Koonfurta caasimadda Bayruut
Israa’iil ayaa duqeysay xaafad ku taalla Dahieh, oo ku taalla koonfurta caasimadda Bayruut.
Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in weerarradu ay ku wajahan yihiin in lagu khaarijiyo taliye ka tirsan Xisbullaah.
Dad ayaa la arkayay habeenkii Arbacada iyagoo ku ururaya goobta si ay u qiimeeyaan khasaaraha ka dhashay weerarka.
Dhanka kale, Isagoo la hadlayay Israa’iiliyiinta kulankii golaha wasiirrada ee maanta ayaa Ra’iisul Wasaare Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay in uu xidhiidh joogto ah la leeyahay Donald Trump—isla markaana uu qorsheynayo in uu mar kale la hadlo caawa.
“Waxaan sii wadnaa xidhiidhka joogtada ah ee aan la leenahay saaxiibadeenna Maraykanka. Waxaan la hadlaa Madaxweyne Trump ku dhowaad maalin kasta,” ayuu yidhi.
“Ma jiraan wax lama filaan ah,” ayuu yiri. “Waxaan wadaagnaa ujeeddooyin isku mid ah.”
Netanyahu wuxuu sidoo kale sheegay in Trump uu aamminsan yahay in uu ku guuleysan karo dagaalka Iiraan islamarkaana burburin karo awooddooda nukliyeer “si kasta ha noqotee.”
“Waxaan u diyaar garownay xaalad kasta,” ayuu yidhi.