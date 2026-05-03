Garoonka diyaaradaha ugu weyn London: Dagaalka Iran ayaa yareyn kara tirada rakaabka

News DeskMay 3, 2026
1 minute read

Garoonka diyaaradaha ugu weyn London ayaa ka digay in uu filayo in tirada rakaabku hoos u dhacdo inta ka harsan sannadka, sababo la xiriira hubanti la’aanta ka taagan Bariga Dhexe ee ka dhalatay dagaalka Iran.

Mas’uuliyiinta Garoonka Heathrow ayaa sheegay in saddexdii bilood ee ugu horreysay sannadka, ku dhowaad 18.9 milyan oo qof ay ka gudbeen afarta terminal ee garoonka galbeedka London ku yaalla, taas oo ah koror boqolkiiba 3.7 ah marka loo barbar dhigo isla muddadii sannadkii hore.

Si kastaba ha ahaatee, waxay tilmaameen in kororkan uu ka dhashay “si ku-meel-gaar ah u daboolidda baahi ka timid meelo kale”.

Xiritaanka hawada sare ee gobolka Bariga Dhexe ka dib markii Maraykanka iyo Israa’iil ay bilaabeen weerarro ka dhan ah Iran bishii Maarso ayaa saameyn weyn ku yeeshay duullimaadyada hawada.

Waxaan hore u soo sheegnay in shirkadda diyaaradaha ee Maraykanka, Spirit Airlines, ay ku dhawaaqday inay musallaftay sababo la xiriira qiimaha shidaalka diyaaradaha oo si weyn u kordhay.

News DeskMay 3, 2026
1 minute read
home

Related Articles

XOG SIR AH Somaliland oo Isbahaysi Saddex Geesod ah ugu Quus Goysay Xulafadii Badda Cas ee Somaliya

May 3, 2026

Trump: Waxaa jirta suurtagalnimada in Mareykanka uu dib u bilaabo weerarada ka dhanka ah Iran

May 3, 2026

Burcad badeedda Soomaaliya oo xeebaha dalka Yemen ka afduubtay markab shidaal

May 3, 2026

Buuni oo Dhayda Ka Cadeeyay in ay Cunaha Qabanayaan Odayada Kulmiye.

May 3, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker