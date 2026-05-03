Garoonka diyaaradaha ugu weyn London: Dagaalka Iran ayaa yareyn kara tirada rakaabka
Garoonka diyaaradaha ugu weyn London ayaa ka digay in uu filayo in tirada rakaabku hoos u dhacdo inta ka harsan sannadka, sababo la xiriira hubanti la’aanta ka taagan Bariga Dhexe ee ka dhalatay dagaalka Iran.
Mas’uuliyiinta Garoonka Heathrow ayaa sheegay in saddexdii bilood ee ugu horreysay sannadka, ku dhowaad 18.9 milyan oo qof ay ka gudbeen afarta terminal ee garoonka galbeedka London ku yaalla, taas oo ah koror boqolkiiba 3.7 ah marka loo barbar dhigo isla muddadii sannadkii hore.
Si kastaba ha ahaatee, waxay tilmaameen in kororkan uu ka dhashay “si ku-meel-gaar ah u daboolidda baahi ka timid meelo kale”.
Xiritaanka hawada sare ee gobolka Bariga Dhexe ka dib markii Maraykanka iyo Israa’iil ay bilaabeen weerarro ka dhan ah Iran bishii Maarso ayaa saameyn weyn ku yeeshay duullimaadyada hawada.
Waxaan hore u soo sheegnay in shirkadda diyaaradaha ee Maraykanka, Spirit Airlines, ay ku dhawaaqday inay musallaftay sababo la xiriira qiimaha shidaalka diyaaradaha oo si weyn u kordhay.