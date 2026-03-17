Safaaradda Mareykanka ee Baqdaad oo la duqeeyey
Labo maalin kahor ayaa sidan loo duqeeyey Safaaradda Mareykanka ee Baqdaad, waxaana diyaaradaha drone-ka hubeysan lagu qarxiyey qeybta isgaarsiinta ee safaaradda.
Weeraradan ayaa la rumeysan yahay inay geysanayaan kooxaha Shiicada ah ee Ciraaq oo taageera Iran, iyadoo horey ciidamada Mareykanka ay duqeymo ugu dileen qaar kamid saraakiisha maleeshiyaadkaasi.
Dowlada Mareykanka ayaa todobaadkan soo saartay amar ah in dhamaan muwaadiniinta Mareykanka isaga baxaan dalka Ciraaq sida ugu dhakhsiyaha baddan.