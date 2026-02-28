Duqeymaha waxaa lala beegsaday saraakiisha sarsare ee siyaasadda iyo amniga Iran – IDF
Ciidamada Difaaca Israa’iil (IDF) ayaa sheegay in duqeymihii ay ka fuliyeen Tehran lala beegsaday goobo ay ku sugnaayeen saraakiil sarsare oo dhinaca siyaasadda iyo ammaanka ah.
War qoraal ah oo ay soo saartay IDF ayay ku sheegtay in ay u diyaarisay howlgalka qorshe bilooyin ah, iyadoo diiradda lagu saarayo dadaallada ay hay’addeeda sirdoonka milaterigu ku doonayso in ay fursadda uga faa’iideysato markii ay isu yimaadaan madaxda talada dalka Iiraan.
Waxa kale oo ay sheegaysaa in weerarradii aroortii halkii habeen ay ka ahaan lahayd laga gaaray “la yaab xeeladeed”.
IDF ayaa hadda qiimeyneysa natiijada weerarka, ayay warku intaas ku darayaan.