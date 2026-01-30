Puntland oo beenisey in 7 ruux harraad ugu dhinteen gobolka Mudug.

News DeskJanuary 30, 2026
Less than a minute

Puntland ayaa si cad u beenisay war uu dhawaan baahiyey maamulka gobolka Mudug, oo la xiriirey in 7 ruux biyo la’aan ugu dhinteen tuulooyin hoostaga degmada Jirriiban ee gobolka Mudug.

Maareeyaha wakaaladda biyaha Puntland Maxamed Cabdiqaadir ayaa sheegay in aysan jirin cid biyo la’aan ugu dhimatay deegaanno ka tirsan degmada Jariiban.

Dhanka kalena, Maareeyaha ayaa been abuur aan sal iyo raad lahayn ku tilmaamay warka ka soo yeedhay guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faysal Sheekh Cali Jifi-jabsade.

Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faysal Sheekh Cali Jifo-jabsade oo Maalinnimadii Arbacadii shir uu ku qabtay Magaalada Gaalkacyo ka sheegay in 7 qof oo carruur u badan ay biyo la’aan ugu dhintay deegaanno ka tirsan degmada Jariiban ee gobolka Mudug.

News DeskJanuary 30, 2026
Less than a minute
home

Related Articles

DEG DEG : Aqoonsiga Somaliland oo lagula Dagalamyo Mashruuc la Diimeeyay iyo Cida Dabada ka Riixaysa

January 30, 2026

Ilhan Omar oo sheegtay in Donald Trump uu qabo xanuunka waallida xusuusta

January 30, 2026

Madaxweyne Trump oo hanjabaad culus u diray kooxaha burcad badeedda Soomaalida

January 30, 2026

Dawladda Hoose Burco oo gubtay alaabo dhacday oo Ganacsatada lagu soo qabtay

January 30, 2026
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker