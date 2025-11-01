Wararkii ugu dambeeyay qalalaase siyaasadeed oo ka taagan dalka Tanzania

News DeskNovember 1, 2025
1 minute read

Dowladda Tanzania ayaa sheegtay in aanay awoodin in ay xaqiijiso tirada dadka ku dhintay mudaharaadyadii dhacay kaddib doorashada Arbacadii toddobaadkan, iyadoo rabshadaha doorashadau ay galeen maalintoodii saddexaad.

“Waqtigan xaadirka ah cidna ma sheegi karto inta qof ee dhimatay ama dhaawacantay. Waxaan weli helaynaa warbixinno ku saabsan hanti gaar ah oo la burburiyey, gaadiid, hanti dadweyne, iyo gaadiidkii shirkadda korontada ee TANESCO oo la gubay. Waqtigan ma hayno tirakoob dhammaystiran, ilaa dowladda ay hesho warbixin buuxda, markaas ayaana la heli karaa tiro sax ah,” ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda, Mahmoud Thabit oo la hadlay BBC-da.

Kooxo mucaarad ah ayaa sheegay in boqolaal qof la dilay, halka Qaramada Midoobay ay sheegtay in toban qof la dilay, balse Thabit Kombo wuu beeniyay sheegashadaas.

Sidoo kale, dowladda Tanzania ayaa sheegtay in tallaabooyinka lagu xaddiday internet-ka aanay ujeeddadoodu ahayn in lagu caburiyo muwaadiniinta, balse ay yihiin kuwo lagu sugayo amniga, iyadoo shacabka ku wargelisay in adeegyada internet-ka ay si dhow dib ugu soo laaban doonaan.

News DeskNovember 1, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Guddoomiyaha Xisbiga Waddani oo Tirtiray Dhamaan Xilaalkii uu Magacabay

November 1, 2025

” Waddada xero hadhuudha ayaa ku xigta oo la bannanaynaya.Badhasaabka gobolka Maroodi-Jeex

November 1, 2025

Madaxweynaha Somaliland oo Waraaqo u Qoray 193 Wadan

November 1, 2025

“Baabulaahi Maxay Xukuumadu u Eeganaysaa Ma Reernimaa Ninka Yidhi Sahra Halgan iyo Faratoon baan Dilayaa” Maxamed Saleebaan Weyne

November 1, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker