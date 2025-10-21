Madaxweynihii hore ee Faraansiiska oo la xukumay

Nicolas Sarkozy ayaa noqday Madaxweynihii ugu horeeyay ee Faransiis ah oo xabsi gala, isagoo ay u bilaabatay xukun shan sano ah oo lagu soo eedeeyay inuu ololihiisa doorashada ku maalgeliyay lacag uu ka helay kaligii-taliyihii hore ee Liibiya Mucamar Al-Qadaafi.

Sarkozy, oo madaxweyne ahaa inti u dhaxaysay sanadkii 2007-2012, ayaa racfaan ka qaatay xabsiga La Santé, halkaas oo uu ku xirnaan doono qol qiyaastii lagu qiyaasay 9 sq m (95 sq ft).

In ka badan 100 qof ayaa u sacab tumay Sarkozy markii uu ka soo baxay gurigiisa oo ku yaala xaafadda 16aad ee Paris, isagoo gacanta haya xaaskiisa Carla Bruni-Sarkozy.

Wiilkiisa Louis, oo 28 jir ah, ayaa ka codsaday taageerayaasha inay u muujiyaan garab istaag.

