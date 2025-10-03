Mareykanka oo lacago ugu deeqay dowladda Lubnaan

News DeskOctober 3, 2025
Less than a minute

Maamulka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ansixiyay lacag dhan 230 milyan oo doolar oo loogu talagalay ciidamada ammaanka Lubnaan usbuucan, xilli ay ku dadaalayaan inay hubka ka dhigaan kooxda awoodda leh ee Xisbullah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo ku sugan Washington iyo Beirut.

Ilo Lubnaani ah oo la socda go’aanka ayaa sheegay in maalgelinta ay ku jirto $190 milyan oo loogu talagalay ciidamada qalabka sida ee Lubnaan iyo $40 milyan oo loogu talagalay ciidamada amniga gudaha.

Kaaliyeyaasha Dimuqraadiga ee Mareykanka ayaa sheegay in lacagaha la fasaxay wax yar ka hor inta uusan dhammaan sanad-maaliyadeedka Washington oo dhammaanayo 30.

