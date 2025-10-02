Lab qof ayaa ku dhintay kaddib markii la weeraray macbad Yahuudu ku leedahay Manchester

News DeskOctober 2, 2025
1 minute read

labo qof ayaa la rumeysan yahay in ay geeriyooday saddax kalene ay ku dhaawacmeen gaari la jiirsiiyay dad badan kaddibna uu nin tooreeyay ku weeraray dad joogay macbad Yahuudu leedahay.

Booliska ayaa laga soo wacay saacadu markii ay aheyd 9:31 saakay macbadka Yahuuda ee ku yaal magaalada Manchester. Dadka ayaa isugu yimid maalinta ugu muhiimsaneyd diinta Yahauuda oo la xusayay maanta.

Booliska waxay ku dhawaaqeen ‘PLATO’ oo ah eray ay adeegsadaan marka ay ka jawaabayaan weerar argagixiso.

Muuqaal lagu wadaagay baraha bulshada ayaa lagu arkayay saraakiil hubeysan oo qori ku taagaya nin dhulka yaal iyo qof dadweynaha ka mid ah oo qeylinayay. “Qof kasta dib ha u baxo, waxa uu haystaa bam”.

Qofka dhulka yaalay ayaa u muuqday in uu doonayay in uu istaago kaddibna xabad ayaa bilaabatay. Qof kale ayaa dhulka yaalay oo aan laheyn wax dhaqdhaaq ah.

News DeskOctober 2, 2025
1 minute read
home

Related Articles

“Waxaan ku biiray Xisbiga Waddani oo aan Siyaasadiisa ku Qancay…”Siyaasi Anwar Cabdiraxmaan

October 2, 2025

“Waxaan aad uga xumahay shaqaaqadii saaka ka dhacday magaalada Seylac” Guddoomiye Maxamuud Xaashi

October 2, 2025

Ceerigaabo Iyo Gogosha Nabada

October 2, 2025

“Boqor Buurmadoowow, waxaa ballan igu ah in aanu idinka xaaramtimayno kursiga dalka ee aad doonaysaan.” Cabdinaasir Buuni.

October 2, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker