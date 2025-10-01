Madaxda Yurub oo ka shiraya diyaaradaha Ruushka oo hawadooda farageliyay

Hoggaamiyeyaasha Midowga Yurub ayaa Arbacada ku kulmaya magaalada Copenhagen si ay u xoojiyaan difaaca Yurub, kaddib dhacdooyin isdaba joog ah oo Ruushku ku farageliyay hawada sare ee waddamo ka tirsan Midowga Yurub.

Kulankan wuxuu imaanayaa maalmo yar uun kaddib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn (drones) ay carqaladeeyeen socdaalka garoomada diyaaradaha ee Denmark.

Weerarada drones-ka ee Ruushka ayaa kordhay, waxayna si gaar ah u saameeyeen waddamada dhaca bariga Midowga Yurub, sida Poland iyo Estonia.

Toban waddan oo xubno ka ah Midowga Yurub ayaa hore u taageeray qorshayaal lagu raad raacayo lana burburinayo drones-ka Ruushka.

Denmark ayaa sare u qaaday amniga ka hor shir-madaxeedka, waxayna mamnuucday dhammaan duulimaadyada drones-ka ilaa maalintii Jimcaha, iyadoo sidoo kale soo rogtay xayiraado adag oo la xiriira gaadiidka waddooyinka ee magaalada Copenhagen.

