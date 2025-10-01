Kanada ayaa qaxootigii ugu badnaa dib ugu celisay Maraykanka

News DeskOctober 1, 2025
1 minute read

Dawladda Canada ayaa dardar-galisay dib u celinta dadka magan-galyo-doonka ee canada ka soo galayay dhanka Mareykanka kuwaasi oo hadda dib loogu celinayo mareykanka.

Canada ayaa Mareykanka dib ugu celisay 3,282 qof siddeeddii bilood ee ugu horreyay snadkan 2025.

Arrintan ayaa waxaa walaac ka muujiyay qaar ka mid ah qareenada iyo ddaka u dooda xquuqda soo galootiga ee dalkaasi.

Garyaqaan Mohamed Doolli oo ah Qareen in ka badan 30 sano ka hawl galayay magaalada Toronto islamarkana sharciyaqaan dhanka socdaalka ah ayaa BBC-da u sheegay in xilligan uu Maraykanku yahay meelaha ugu daran ee dadka magangalyo-doonka ahi ay ku noolaadaan.”Kanada iyo Maraykanka heshiis ayaa ka dhaxeeyay waxaanu dhigayay in qaxootiga Maraykanka ka yimaadda aanay u soo gudbi karin dalka Kanada.Laakiin maanta Maraykanku ma aha meel amni ah. Qaxootiga waxa lagu la dhaqmaa wuxuush nimo,” ayaa uu yidhi.

News DeskOctober 1, 2025
1 minute read
home

Related Articles

” Maxamed Kaahinaw, Jabhadayn maaha xisbiggu ….” Saajin

October 1, 2025

Madaxda Yurub oo ka shiraya diyaaradaha Ruushka oo hawadooda farageliyay

October 1, 2025

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐞 𝐊𝐮-𝐱𝐢𝐠𝐞𝐞𝐧𝐤𝐚 𝐉𝐒𝐋 𝐚𝐡𝐧𝐚 𝐊𝐮-𝐬𝐢𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐨𝐨 𝐤𝐚 𝐐𝐚𝐲𝐛𝐠𝐚𝐥𝐚𝐲 𝐗𝐮𝐬𝐤𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐧𝐚𝐝 𝐠𝐮𝐮𝐫𝐚𝐝𝐝𝐚 𝟑𝟎-𝐚𝐚𝐝 𝐞𝐞 𝐀𝐚𝐬-𝐚𝐚𝐬𝐤𝐚 𝐂𝐢𝐢𝐝𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐈𝐥𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐗𝐞𝐞𝐛𝐚𝐡𝐚

October 1, 2025

Ururka Solja oo shaaciyay in la Bilaabayo Kuliyadii Saxaafada ee Jaamacada Hargaysa

October 1, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker