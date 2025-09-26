Trump oo canshuuro hor leh soo rogay iyo dalalka ay saameeyeneyso
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay canshuuro hor leh oo u uku soo rogey alaabaha dibedda laga soo dhoofiyo, sida daawooyinka iyo baabuurta xamauulka qaada.
Trump ayaa daawooyinka dibedda lagu sameeyo iyadoo la isticmaalayo ruqsadaha shirkadaha Mareykanka, ama laga leeyahay Mareykanka balse magac kale lagu suuqgeeyo canshuurta ku kordhiyey 100% laga billaabo 1-da OIktoobar, marka laga reebo kuwa doonaya in ay Mareykanka ka dhisaan warshado waxsoosaar.
Washington waxay sidoo kale canshuur dhan 25% saartay gadiid xamuulka culus qaada, halka 50% la siyaadiyey canshuuraha maacuunta jikada iyo alaabaha suuliyada qubeyska loo isticmaalo.
Madaxweyne Trump ayaa tillaabooyinkan ku micneeyey kuwo lagu ilaalinayo suuqyada dalka. “Alaabo badan oo dibedda lagu soo sameeyo ayaa si xad dhaaf ah loogu soo qubaa dalkeena, taasina waxay suuqa ka saartay waxsosaarkii Mareykanka”, ayuu yiri Trump oo faallo ku qoray bartiisa Truth Social.
Arrintan ayaa waxay imaaneysaa iyadoo ganacsatada Mareykanku ay Aqalka Cad ugu baaqeen in uu joojiyo canshuuraha dheeraad ah.