Trump oo $100,000 ku kordhiyay lacagta fiisaha xirfadleyaasha
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar fulin ah oo $100,000 (£74,000) ku kordhin doona khidmad sanadeedka codsadayaasha barnaamijka fiisaha H-1B ee shaqaalaha ajnabiga ah ee xirfadda leh.
Amarka Trump wuxuu xusayaa “ku-takri-falka” barnaamijka wuxuuna xaddidi doonaa gelitaanka haddii aan lacag la bixin.
Dadka dhaleeceeya waxay muddo dheer ku doodayeen in H-1Bs uu hoos u dhigay tirada shaqaalaha Mareykanka, halka taageerayaasha – oo uu ku jiro bilyaneerka Elon Musk – ay ku doodayaan inay u oggolaaneyso Mareykanka inuu soo jiito kuwa tayada sare leh ee adduunka.
Amarka kale, Trump wuxuu dejiyay “kaarka dahabka” cusub si loo dedejiyo fiisaha muhaajiriinta qaarkood si loogu beddelo khidmadaha ka bilaabmaya £ 1m.
Amarka Trump ayaa la filayaa inuu dhaqan galo 21ka Sebtembar. Waxa kaliya oo lagu dabaqi karaa codsiyada cusub, laakiin shirkaduhu waa inay bixiyaan lacag isku mid ah codsade kasta muddo lix sano ah, Xoghayaha Ganacsiga ee Maraykanka Howard Lutnick ayaa sidaa yiri.