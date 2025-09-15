Ilhaan Cumar maxey ka tiri dilkii Charlie Kirk ee dhawaan dhacay

News DeskSeptember 15, 2025
Less than a minute

Ilhaan Cumar oo ka tirsan Aqalka Congreska Mareykanka kana hadashay dilkii Charlie Kirk ee dhawaan dhacay ayaa sheegtay in rabshadaha siyaasadeed ay yahiin kuwo aan la aqbali karin.

“Rabshadaha siyaasadeed gabi ahaanba waa wax aan la aqbali karin oo aan la difaaci karin. Falalka bilaa caqliga ah lama oggolaan karo in ay ka dhacaan dalkeenna.”

Charlie Kirk, wuxuu ahaa 31 jir, ahna aasaasaha urur siyaasadeed la dhaho Barta Isbeddelka Mareykanka oo ah urur aan faa’iido doon ahayn oo faafiyaya afkaar dhaqameedka iyo waxbarashada kolejyada Maraykanka. Wuxuuna saaxiib dhow la ahaa Madaxweyne Trump.

News DeskSeptember 15, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Madaxweynah Somaliland oo Safar igu Baxaya Ceerigaabo

September 15, 2025

” Qadiyadda Somaliland waxay iga taagan-tahay halkii ay Aabahay ka taagnayd ….’ Nasiiba Sh Aadan

September 15, 2025

Maamulka Gobolka Togdheer oo Digniin culus soo saaray.

September 15, 2025

Romania oo noqotay waddankii labaad ee Nato ee darooniska Ruushka ku xad-gudbaan hawadooda

September 15, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker