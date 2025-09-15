Ciidanka Dabdamiska oo Xashiishad Tiro badan ka Soo saaray Guri Jiingada oo dab qabsaday.

News DeskSeptember 15, 2025
Less than a minute

Ciidanka Dabdamiska iyo Samatabixinta Somaliland ayaa maanta xaafada Qunyar dega ee dagmada 26 june, guri sandaqad ah oo gubtay Ciidanka Dabdemisku ka heleen xashiishad aad u tiro badan oo gaadhaysa 53 Bacood oo u dhiganta 530 Mijood una dhiganta guud ahaan 37,100 Xabbo. Ciidanka ayaa u yeedhay kuna ku wareejiyay Saldhiga Aadan Shiine.

Ciidanka ayaa damiyay dabkii Guriga Qabsaday, waxaana baadhista la wareegay Ciidanka Booliska.

 

News DeskSeptember 15, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Madaxweynah Somaliland oo Safar igu Baxaya Ceerigaabo

September 15, 2025

” Qadiyadda Somaliland waxay iga taagan-tahay halkii ay Aabahay ka taagnayd ….’ Nasiiba Sh Aadan

September 15, 2025

Maamulka Gobolka Togdheer oo Digniin culus soo saaray.

September 15, 2025

Romania oo noqotay waddankii labaad ee Nato ee darooniska Ruushka ku xad-gudbaan hawadooda

September 15, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker