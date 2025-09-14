Feeryahan hore oo caan ahaa oo meydkiisa la helay
Xiddiggii feryahanka hore ahaa Ricky Hatton ayaa geeriyooday isagoo 46 jir ah.
Booliiska ayaa sheegay in ninkan isagoo meyd ah saakay laga helay gurigiisa ku yaalla Hyde oo ka tirsan Tameside, Greater Manchester, UK.
Geeridiisa ma dhalin wax shaki ah.
Hatton ayaa xaagagan ku dhawaaqay inuu soo laabanayo, isagoo tartan feer la geli lahaa ninka u dhashay Imaaraatka ee Eisa Al Dah kaasoo loo ballansanaa 2-dii December.
Hatton, oo ku guuleystay 45 ka mid ah 48 tartan oo uu galay muddadii 15-ka sano ahayd ee xirfaddan uu ku jiray, ayaa markii ugu dambeysay ee uu tartamo ay ahayd 2012, markaas oo tartanka uu kaga raayay ninka Ukraine u dhashay Vyacheslav Senchenko.
Intii xirfaddiisan uu ku jiray, Hatton wuxuu ku guuleystay billado caalami ah.