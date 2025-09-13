Taliyaha Booliska JSL oo Hambalyo u Diray Sarkaal Ka Qaybgalay Aqoon-is-weydaarsi Caalami ah oo Lagu Qabtay Nairobi
Taliyaha Ciidanka Booliska Jamhuuriyadda Somaliland, Sarreeye Guuto Cabdiraxmaan Cabdilaahi Xasan, ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray Gaashaanle Yaasiin Cabdiraxmaan Cabdilaahi, oo ka tirsan saraakiisha Taliska Booliska JSL, kaasi oo ka qaybgalay aqoon-is-weydaarsi heer sare ah oo lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Aqoon-is-weydaarsigan oo socday muddo dhowr cisho ah, ayaa diiradda lagu saaray ilaalinta iyo badqabka bulshada rayidka ah, iyadoo ay ka soo qaybgaleen saraakiil boolis ah oo ka kala socday 18 waddan, kuwaas oo ay ka mid tahay Jamhuuriyadda Somaliland.
Barnaamijkan aqoon-korodhsiga ah ayaa qayb ka ah dadaallada lagu horumarinayo xirfadaha iyo aqoonta saraakiisha booliska, si kor loogu qaado tayada adeegyada amniga ee ay bulshada u hayaan.