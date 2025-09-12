Golaha Amaanka ee QM oo cambaareeyay weerarkii ay Israa’iil ku qaadday Qadar

News DeskSeptember 12, 2025
Less than a minute

Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa cambaareeyay duqayntii cirka ee Talaadadii lagu qaaday caasimadda Qadar ee Doha, inkastoo aanay magacaabin Israa’iil inay ka dambaysay weerarkaas.

Dhammaan shan iyo tobanka xubnood, oo u uku jiro Maraykanka, ayaa isku raacay bayaanka, kaasoo xoojinayay xasilinta xaaladda iyo ixtiraamka madaxbannaanida Qadar.

Washington ayaa caadi ahaan ka ilaalisaa Israa’iil tallaabooyinka ka dhanka ah ee Golaha Amniga, laakiin Madaxweyne Trump ayaa markan ka carooday weerarkii Israa’iil ee Talaadadii ka geysteen Doha, kaas oo lagu beegsaday saraakiil sare oo Xamaas ah oo halkaas deggan.

Aas qaran ayaa loo sameeyay dadkii ku dhintay weerarka, inkastoo Xamaas ay sheegtay in hoggaamiyayaashooda sare ay ka badbaadeen.

News DeskSeptember 12, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐤𝐚 𝐐𝐚𝐲𝐛-𝐠𝐚𝐥𝐚𝐲 𝐃𝐚𝐚𝐡-𝐟𝐮𝐫𝐤𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐡𝐫𝐮𝐮𝐜𝐚 𝐇𝐨𝐫𝐮𝐦𝐚𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐒𝐞𝐞𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐐𝐨𝐨𝐥𝐜𝐚𝐝𝐚𝐲

September 12, 2025

Bali Ku Yala Wajaale oo Liqay Will Yar

September 12, 2025

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐃𝐞𝐠𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐱𝐥𝐚𝐲 𝐤𝐚 𝐃𝐡𝐚𝐠𝐚𝐱-𝐝𝐡𝐢𝐠𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐬𝐡𝐚𝐚𝐫𝐢𝐢𝐜 𝐇𝐨𝐫𝐮𝐦𝐚𝐫𝐢𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐨𝐨 𝐌𝐮𝐡𝐢𝐢𝐦 𝐮 𝐚𝐡 𝐁𝐮𝐥𝐬𝐡𝐚𝐝𝐚 𝐃𝐞𝐞𝐠𝐚𝐚𝐧𝐤𝐚.

September 12, 2025

” Wasiir, waraaqdaadii aad soo saartay way burtay ….” Sh Cabdiraxmaan Dheere

September 12, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker