Golaha ammaanka oo shir degdeg ah ka yeelnaya diyaaradihii Ruushka ee Poland soo ridday

News DeskSeptember 11, 2025
1 minute read

Codsi ka yimid Poland awgiis, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa qaban doona kulan degdeg ah si ay uga wada hadlaan ku xadgudubka Ruushka ee hawada Poland, sida lagu sheegay warbixin ay bahaisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Poland.

Tallaabadan ayaa timid kadib markii habeenimadii xalay ay Warsaw, oo ay taageerayaan xulafada NATO, ay soo rideen dhowr diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo Ruushku leeyahay kuwaas oo ku xadgudbay hawadooda Arbacadii.

Maalinta weerarka, Wasaaradda Difaaca ee Ruushka waxay sheegtay in aysan qorshayn weerar kasta oo lagu beegsanayo Poland, kadib markii Warsaw ay sheegtay in 19 diyaaradood oo drones ah oo Ruushku leeyahya ay galeen hawadeeda inta lagu guda jiray weerar habeen ah oo ka dhacay galbeedka Ukraine.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ruushka sidoo kale waxay sheegtay in Poland ay faafinayso “sheekooyin been ah” oo ku saabsan weerarada diyaaradaha si ay “u kiciso colaadda Ukraine.” Si kastaba ha ahaatee, waxaan diyaar u nahay inaan wadahadal la yeelano Wasaaradda Difaaca ee Poland”, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Ruushka.

News DeskSeptember 11, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Israa’iil oo 7 kalluumeysato ah ku xidhay Qaza

September 11, 2025

Ra’iisul Wasaaraha Pakistan oo u safray Qatar

September 11, 2025

Midowga Afrika oo cambaareeyay weerar shacab loogu gaystay DRC

September 11, 2025

Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada JSL oo Ka qaybgalay Kulan Dib-u-eegis iyo Qiimayn ah Foomka guud ee Kormeerka

September 11, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker