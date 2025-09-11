Dibad-baxyo rabshado wata oo ka socda Faransiiska

News DeskSeptember 11, 2025
Less than a minute

Dibadbaxyo rabshada wata oo lagaga soo horjeedo siyaasadaha dhaqaale ee madaxweyne Emanuel Macron, ayaa hareeyey guud ahaan dalka Faransiiska.

Dibedbaxyadan oo ay hormuud ka yihiin ururrada shaqaalaha oo ka gedoodsan wax-ka-beddel lagu sameeyey xeerarka shaqada iyo daryeelka bulshada, ayaa ku soo beegmay xilli Ra’isul Wasaare cusub uu xilka la wareegey, kaddib markii horraantii todobaadkan kalsoonida lagala noqday xukuumaddii talada haysay.

Dibad-baxayaashu waxay xidheen waddooyinka, waxayna dab qabadsiiyeen goobo dhowr ah, iyaga oo carqaladeeyay kaabayaasha dhaqaalaha iyo iskuullada dalka oo dhan.

Ku dhawaad ​​250 qof ayaa la xidhay subaxnimadii hore ee shalay, sida uu sheegay Wasiirka Arrimaha Gudaha ee xilka laga tuuray Bruno Retailleau.

News DeskSeptember 11, 2025
Less than a minute
home

Related Articles

Israa’iil oo 7 kalluumeysato ah ku xidhay Qaza

September 11, 2025

Ra’iisul Wasaaraha Pakistan oo u safray Qatar

September 11, 2025

Midowga Afrika oo cambaareeyay weerar shacab loogu gaystay DRC

September 11, 2025

Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada JSL oo Ka qaybgalay Kulan Dib-u-eegis iyo Qiimayn ah Foomka guud ee Kormeerka

September 11, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker