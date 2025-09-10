Nuxurka Qodobada Laga Hadlay Shirkii Golaha Wasiirada Somaliland
Fadhigii 34-aad ee Shirka Golaha Wasiirrada Jammhuuriyadda Somaliland oo uu Shir-gudoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) ayaa maanta ka qabsoomay Qasriga Madaxtooyada Somaliland.
Qodobbada maanta lagaga wada hadlay Fadhigii 34-aad waxa ka mid ahaa:
𝟏. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐗𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐀𝐦𝐧𝐢𝐠𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐤𝐚:
Waxa ka war bixiyey Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga Mudane Cabdalle Maxamed Carab. Wasiirku waxa uu Golaha u sheegay in guud ahaanba Amniga lixda Gobol ee dalku uu sugan yahay, isla markaana aanay jirin wax qalalaase ama xasilooni darro ah nooc kasta oo ay tahayba oo ka jira lixda Gobol ee Dalka. Dhinaca kale, Wasiir Cabdalle waxa uu si mug leh ugu Wasiirka iyo Wasiir-ku-xigeenka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Ciyaaraha sida ay mar walba ugu dedaalaan dhiirrigelinta kulamada Ciyaaraha iyo is-dhexgalka Dhallinyarada, taasoo qayb weyn ka ah amniga iyo xasilloonida bulshada.
𝟐. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐃𝐡𝐚𝐪𝐚𝐚𝐥𝐚𝐡𝐚, 𝐌𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐃𝐚𝐤𝐡𝐥𝐢𝐠𝐚:
Waxa ka war bixiyey Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha JSL, Mudane Cabdilaahi Xasan Aadan.
Wasiirku waxa uu Golaha u sheegay dedaal badan oo ay samaysay Wasaaraddu gashay kadib, in guud ahaan hawlaha Dakhli ururinta Qaranka ee odoroska bisha September 2025-ka ay u socdaan sidii loogu talo galay.
Wasiirku waxa uu Golaha u sheegay in ay si habsami leh u socdaan daraasadaha iyo qorshayaasha lagu xoojinayo Dhaqaalaha Dalka taasoo ay horseed ka yihiin Guddida sare ee Dhaqaalaha ee Golaha Wasiirrada. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalahu waxa uu sheegay, iyada oo lala kaashanayo Hay’adda Caymiska Qaranka JSL, in la Caymin doono dhammaan Gaadiidka Dawladda.
𝟑. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐗𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐀𝐛𝐚𝐚𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐃𝐚𝐥𝐤𝐚:
Waxa ka war bixiyey Wasiirka Diinta iyo Awqaafta JSL Sheekh Cabdullaahi-Baashe Daahir Jaamac
oo ah Xubin ka tirsan Guddida Gurmadka Abaaraha Heer Qaran. Wasiirku waxa uu Golaha la wadaagay in dedaallada Gurmadka Abaaruhu si wacan u socdaan, gaar ahaan qaybinta deeqaha raashinka oo la gaadhsiiyey meelaha ay ka jiraan baahiyaha ugu badani. Wasiirku waxa kale oo uu Golaha u sheegay in Guddidu ay mudnaan gaar ah siinayso Dayactirka Ceelasha Biyaha iyo Qodista Ceelal cusub oo laga hirgelin doono Gobollada ay jirto xaalad biyo yaraan ahi.
Wasiir Sheekh Cabdullaahi-Baashe waxa uu Golaha u sheegay in meelo badan oo ka mid ah Gobollada Bariga dalka uu Roobku ka da’ay, balse ay weli biyo yaraani ka jirto degaanno badan oo Bariga Dalka ah, gaar ahaan Bariga Gobolka Sanaag.
𝟒. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧 𝐤𝐮 𝐬𝐚𝐚𝐛𝐬𝐚𝐧 𝐒𝐢𝐲𝐚𝐚𝐬𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐃𝐚𝐥-𝐤𝐮-𝐠𝐚𝐥𝐤𝐚-𝐅𝐮𝐫𝐚𝐧 𝐞𝐞 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 (𝐕𝐢𝐬𝐚 𝐎𝐧 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐯𝐚𝐥-𝐕𝐎𝐀):
Waxa ka warbixiyey Wasiirka Wasiirka Wasaaradda Duulista Hawada iyo Horumarinta Madaaradda, Mudane Fu’aad Axmed Nuux. Wasiirku waxa uu Golaha Wasiiradda siiyey warbixin qoto dheer oo la xidhiidha Hirgalinta Siyaasada Dal-ku-galka Furan (Visa On Arrival Policy), kaasi oo Rakaabka u soo safraya Somaliland u suurto-galinaya in ay dal-ku-galka ka qaadan karaan Madaarka Cigaal ee Hargeysa iyo Madaaradda kale ee Dalka JSL.
Wasiirku waxa uu hoosta ka xarriiqay in Siyaasadda cusub ee Xukuumaddu ay meesha ka saarayso Caqabadihii ay rakaabku kala kulmi jireen Dal-Ku-Galka ay diyaaraduhu waydiiyaan dadka Somaliland u soo dhoofaya.
Wasiirku waxa uu Golaha u sheegay in uu qoraal rasmi ah ugu gudbiyay Siyaasadda cusub dhammaan Shirkaddaha Diyaaradaha ee ka hawl-gala Madaaradda Somaliland.
Ugu dambayntii, Wasiirka Duulista Hawada iyo Horumarinta Madaaradda ayaa si cad u qeexay in shuruucda socdaalka ee ka soo baxa Hay’adda Socdaalka iyo Ilaalinta Xuduudaha ee JSL ay yihiin kuwa ay diyaaraduhu ku maamuli doonaan ama ay waafajin doonaan qof kasta oo u soo safraya Somaliland.
𝟓. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐒𝐢𝐜𝐢𝐫-𝐁𝐚𝐫𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐃𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐉𝐚𝐧𝐮𝐚𝐫𝐲 𝐢𝐥𝐚𝐚 𝐀𝐮𝐠𝐮𝐬𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟓-𝐤𝐚:
Waxa ka warbixisay Wasiirka Wasiirka Wasaaradda Qorshaynta iyo Horumarinta Qaranka, Marwo Kaltuun Sh. Xasan Cabdi. Wasiirku waxa ay Golaha warbixin iyo muuqaal guud ka siisay Xaaladda Sicir-Bararka Dalka 8-dii bilood ee ina dhaafay, iyada oo la adeegsanayo Halbeegga Sicirka Badeecadaha iyo Adeega (Cunsumar Price Index) oo ay Wasaaradda Qorshayntu si joogto ah u soo saarto bil walba ayaa ah mid waafaqsan heerarka caalamiga ah xogtiisna sugan tahay.
Wasiirku waxa ay Golaha la wadaagtay heerarka iyo Boqollayda Sicir-Bararka, sida:
* Isbeddellada Sicir-Bararka guud,
* Cuntada gaar ahaan Khudaarta,
* Tamarta iyo Shidaalka,
* Sicir-Bararka Badeecadaha iyo Adeegyada,
* Sababaha ugu weyn ee Sicir-Bararka,
Haddaba, Qaran ahaan si wax looga qabto Sicir-Bararka, Wasiirku waxa ay soo jeedisay talooyinkan:
1. In kor loo qaado wax soo saarka dalka, si loo yareeyo ku tiirsanaanta cuntada dibadda,
2. Dib-u-habaynta Tamarta dalka iyo dhiirrigelinta Tamarta la cusboonaysiin karo,
3. Ilaalinta Siyaasadda Xasiloonida Qiimaha Lacagta iyo ka hortagga hoos u dhaca Shilinka Somaliland.
𝟔. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐒𝐚𝐟𝐚𝐫𝐫𝐚𝐝𝐢𝐢 𝐒𝐡𝐚𝐪𝐨 𝐞𝐞 𝐮𝐮 𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐤𝐮 𝐭𝐚𝐠𝐚𝐲 𝐆𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞𝐲 𝐢𝐲𝐨 𝐁𝐨𝐨𝐫𝐚𝐦𝐞:
Waxa ka war bixiyey Wasiirka Qorshaynta iyo Horumarinta Qaranka, Marwo Kaltuun Sh Xasan Cabdi iyo Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyi-gelinta, Mudane Axmed-Yaasiin Sh. Cali Ayaanle:
Wasiirradu waxa ay Golaha u sheegeen in safarradii shaqo ee uu M/weynuhu ku tagay Gabiley (6 &7 .09.2025) iyo Boorame (8 &9 .09.2025) ay guud ahaanba ahaayeen kuwo ku soo dhamaaday guulo la taaban karo, iyada oo bulshada ku nool gobolladaasi ay muujiyeen taageero ballaadhan iyo kalsooni ku qabaan Xukuumadda Wadajir iyo Waxqabad.
Labada Wadiir waxa ay Golaha u sheegeen in intii Madaxweynaha iyo wefgigiisu ay Safarrada Shaqo ku joogeen Gabiley iyo Boorame kulamo toos ah lala yeeshay Maamulka Gobollada, ka Degmooyinka, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo madax-dhaqameedka Gobollada Gabiley iyo Awdal.
Dhinaca kale, intii uu Madaxweynuhu ku guda jirnay safarrada shaqo ee Gabiley iyo Boorame waxa uu dhagax-dhigay ama uu xadhiga ka jaray Mashaariic Horumarineed oo tiro badan (biyaha, caafimaadka, waxbarashada, ciyaaraha, kaabayaasha dhaqaalaha, wax-soo-saarka) oo muhiim u ah nolosha bulshada reer Gabiley iyo Boorama.
𝟕. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐒𝐞𝐞𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐚 𝐐𝐨𝐨𝐥𝐜𝐚𝐝𝐚𝐲 𝐢𝐲𝐨 𝐃𝐢𝐲𝐚𝐚𝐫-𝐠𝐚𝐫𝐨𝐰𝐠𝐢𝐢 𝐮 𝐝𝐚𝐦𝐛𝐞𝐞𝐲𝐞𝐲:
Waxa ka war bixiyey Wasiirka Wasaaradda Xannaanada Xoolaha iyo Horumarinta Reer Miyiga, Dr. Cumar Shucayb Maxamed.
Wasiirku waxa uu Golaha u sheegay in Banka Qoolcaday uu ka mid yahay kaydadka dabiiciga ah ee ugu muhiimsan dalka, kaasoo faa’iidooyin badan u leh nolosha Xoolaha, bulshada, dhaqaalaha iyo deegaanka. Wasiirku waxa uu sheegay in ay Xukuumaddu Banka Qoolcaday u aragto mashruuc ku dayasho mudan oo u baahan in si wadajir ah loo ilaaliyo loogana faa’iidaysto.