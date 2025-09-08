Garowe oo looga dabbaal-degay biyo-xidheenka Itoobiya
Munaasibad ka dhacday xarunta qunsiliyadda Itoobiya ay ku leedahay magaalada Garowe ee maamul-goboleedka Puntland ayaa looga dabbaal-degay furitaanka biyo-xidheenka Itoobiya oo la filayo in maalinta berri ah la daah-furo.
Wasiirro ka tirsan maamulkaasi oo ay ka mid ahaayeen wasiirrada arrimaha gudaha iyo warfaafinta iyo marti-sharaf kale ayaa ka qayb galay munaasibadaasi.
Goobtaas waxa hadal ka jeediyay qunsulka Dawladda Itoobiya ee fadhigiiu yahay Garowe, Yidnekachew Tekle. Waxaanu sheegay in dhankooda ay xoojinayaan xidhiidhka ka dhaxeeya Itoobiya iyo Puntland.
Itoobiya ayaa martigelinaysa hoggaamiyayaal caalamka ka socda oo la filayo in ay ka qaybgalayaan daah-furka biyo-xidheenka ugu weyn Afriak ee koronto laga dhaliyo.