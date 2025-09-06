Ciidanka Booliska oo war soo saaray Axmed Xuseen Caddib oo Maydkiisa Laga Helay Hotel Ku Yala Hargeysa
Alle ha u naxariistee Marxuum Axmed Xuseen Caddib oo ahaa Sarkaal sare oo hore uga tirsanaa Ciidanka Booliska JSL, isla markaana ka mid ahaa halgamayaashii SNM, ayaa maanta lagu helay isagoo mayd ah qolkii uu ka deganaa huteel ku yaalla degmada Gacan-libaax ee magaalada Hargeysa.
Marxuumka waxa lagu arkay hal xabbad oo ku taalla jidhkiisa, halka bastooladina ay ag taalay.
Ciidanka Booliska JSL ayaa gacanta ku haya baadhitaanka kiiskan, waxaanan 48 sacaaddood gudahood kusoo saari doonaa baadhitaanka hordhaca ah.
Waxaanan bulshada iyo ehellada marxuumka ka codsanaynaa inaan laga hordhicin natiijada baadhitaanka.
Taliska guud ee Ciidanka Booliska JSL waxa uu tacsi tiiraanyo leh u dirayaa ehellada iyo dhammaan Qaranka JSL.