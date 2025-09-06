“Adigu imow Kyiv”: Zelensky oo u jawaabay Putin
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, oo wareysi siinayay ABC News, ayaa mar kale ku gacan seyray soo jeedinta Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee ah inuu Moscow u tago wadahadal nabadeed.
“Wuxuu iman karaa Kiev,” Zelensky ayaa yiri. “Ma aadi karo Moscow marka waddankeyga lagu soo weeraro gantaallo si maalinle ah, ma aadi karo caasimadda argagixisada,” ayuu ku daray madaxweynaha Ukraine.
Zelensky, oo ku adkeysanaya wada-hadallada heerka madaxda dowlad goboleedyada, ayaa marar badan sheegay in Putin uusan dooneyn inuu la kulmo isaga, maaddaama uu sii wado dagaalka uu ka wado Ukraine.
Arbacadii, ka dib booqasho uu ku tagay Shiinaha, madaxweynaha Ruushka wuxuu yiri “haddii Zelensky diyaar yahay, ha yimaado Moscow.” Zelensky wuxuu ka jawaabay Khamiistii magaalada Paris, halkaas oo uu ku sugnaa shir madaxeedka “Union of the Ready.”
“Waxaan u maleynayaa haddii aad rabto in kulanku uusan dhicin, waa inaad igu casuuntaa Moscow. Waxaan u maleynayaa in Ruushka uu bilaabay inuu ka hadlo kulanka – taasi horayba uma xumayn. Laakiin ilaa hadda ma aragno ujeedkooda ah inay joojiyaan dagaalka,” ayuu yiri madaxweynaha Ukraine.
Putin wuxuu sii waday inuu ku adkaysto xilli uu ku sugnaa Vladivostok Jimcihii in Moscow ay tahay ikhtiyaarka kaliya ee wadahadalka.