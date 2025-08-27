Nuxurka Qodobada lagaga Hadlay Shirkii Golaha Wasiirada Somaliland
Fadhigii 32-aad ee Shirka Golaha Wasiirrada Jammhuuriyadda Somaliland oo uu Shir-gudoominayey Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) oo uu wehelinayey Madaxweyne ku-xigeenka JSL Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa maanta ka qabsoomay Qasriga Madaxtooyada Somaliland.
Qodobbada maanta lagaga wada hadlay Fadhigii 32-aad waxa ka mid ahaa:
𝟏. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐗𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐀𝐦𝐧𝐢𝐠𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐤𝐚:
Waxa ka war bixiyey Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Amniga Mudane Cabdalle Maxamed Carab.
𝟐. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐃𝐡𝐚𝐪𝐚𝐚𝐥𝐚𝐡𝐚, 𝐌𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐃𝐚𝐤𝐡𝐥𝐢𝐠𝐚:
Waxa ka war bixiyey Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha, Mudane Cabdilaahi Xasan Aadan.
𝟑. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐗𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐀𝐛𝐚𝐚𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐃𝐚𝐥𝐤𝐚:
Waxa ka war bixiyey Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Mudane Sheekh Cabdullaahi-Baashe Daahir Jaamac oo uu u wakiishay Madaxweyne ku-xigeenka JSL, ahna Guddoomiyaha Guddida Gurmadka Abaaraha Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi.
𝟒. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐖𝐚𝐬𝐚𝐚𝐫𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐃𝐚𝐰𝐥𝐚𝐝𝐚𝐡𝐚 𝐇𝐨𝐨𝐬𝐞 𝐢𝐲𝐨 𝐇𝐨𝐫𝐮𝐦𝐚𝐫𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐌𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧𝐤𝐚
Waxa ka war bixiyey Wasiirk-ku-xigeenka Mudane Axmed Cumar X. Cabdilaahi.
𝟓. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐀𝐫𝐫𝐢𝐦𝐚𝐡𝐚 𝐌𝐚𝐜𝐝𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐞𝐞 𝐆𝐨𝐛𝐨𝐥𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐃𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐌𝐚𝐬𝐡𝐫𝐮𝐮𝐜𝐚 𝐊𝐨𝐫𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐁𝐚𝐥𝐥𝐚𝐚𝐝𝐡𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐞𝐞 𝐌𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧𝐤𝐚 𝐁𝐨𝐨𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐁𝐞𝐫𝐛𝐞𝐫𝐚.
Waxa ka war bixiyey Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Macdanta Mudane Axmed Jaamac Barre
𝟔. 𝐖𝐚𝐫𝐛𝐢𝐱𝐢𝐧𝐭𝐚 𝐗𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐟𝐢𝐦𝐚𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐞𝐞 𝐠𝐮𝐮𝐝 𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧 𝐝𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐱𝐚𝐧𝐮𝐮𝐧𝐧𝐨 𝐤𝐚 𝐝𝐢𝐥𝐥𝐚𝐚𝐜𝐚𝐲 𝐪𝐚𝐲𝐛𝐨 𝐤𝐚 𝐦𝐢𝐝 𝐚𝐡 𝐆𝐨𝐛𝐨𝐥𝐥𝐤𝐚 𝐒𝐚𝐧𝐚𝐚𝐠:
Waxa ka war bixiyey Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Mudane Dr. Xuseen Bashiir Xirsi.
𝟕. 𝐊𝐡𝐚𝐭𝐚𝐫𝐚𝐡𝐚 𝐟𝐮𝐫𝐟𝐮𝐫𝐤𝐚 𝐛𝐢𝐫𝐚𝐡𝐚 (𝐒𝐜𝐫𝐚𝐩-𝐤𝐚) 𝐞𝐞 𝐂𝐚𝐥𝐚𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚𝐡𝐚 𝐖𝐚𝐝𝐝𝐨𝐨𝐲𝐢𝐧𝐤𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐆𝐚𝐚𝐝𝐢𝐢𝐝𝐤𝐚:
Waxa ka war bixiyey Wasiirka Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Mudane Cismaan Ibraahim Nuur (Afgaab)
𝟖. 𝐃𝐨𝐨𝐝𝐝𝐚 𝐗𝐞𝐞𝐫𝐤𝐚 𝐈𝐬-𝐠𝐚𝐫𝐚𝐛𝐬𝐢𝐠𝐚 𝐃𝐚𝐰𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐆𝐚𝐧𝐚𝐜𝐬𝐢𝐠𝐚 𝐆𝐚𝐚𝐫𝐤𝐚 𝐥𝐨𝐨 𝐥𝐞𝐞𝐲𝐚𝐡𝐚𝐲 (𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐏𝐏𝐏):
Waxa si qoto dheer uga dooday Golaha Wasiirrada ee Jamhuuriyadda Somaliland waxana Ansixinta Xeerka Goluhu uu u ballamay fadhiga dambe.
Gababadii Fadhigii 32-aad ee Shirka Golaha Wasiirada, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu bogaadiyey 3 Wasaaradood oo maanta soo gudbiyey wax-qabadkoodii 6-dii bilood ee ina dhaafay, kuwaasi oo kala ah:
1. Wasaaradda Waxbarashada, Barbaarinta iyo Sayniska,
2. Wasaaradda Dawladaha Hoose iyo Horumarinta Magaalooyinka,
3. Wasaaradda Dib-u-Dejinta iyo Arrimaha Bini’aadannimada.