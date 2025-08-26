‘Netanyahu wuxuu ka baqaya hal wax- cadaadis dadweyne,’ ayay tiri mid kamid ah qoysaska lahaystayaasha
Einav Zangauker, waa hooyada dhashay Matan Zangauker, oo ay Xamaas afduubatay 7-dii Oktoobar 2023-ki – waxayna maanta muujisay dhaleeceynteeda xukuumadda raysal wasaare Benjamin Netanyahu.
“Muddo 690 maalmood ah, dowladdu waxay qaadaysay dagaal aan ujeeddo cad lahayn,” ayay tiri xili ay ka qeyb gashay shir jaraa’id oo lagu qabtay magaalada Tel Aviv.
“Maanta, way caddahay in Netanyahu uu ka baqayo hal shay oo ah cadaadiska dadweynaha, waxaan joojin karnay dagaalka sanad ka hor oo aan soo deyn lahayn dhammaan la haystayaashii iyo ciidamadi.
Qoysaska lahaystayaasha iyo dadka maqan ayaa dibedbaxyo ka bilaabay waddooyinka Israa’iil.
Waxay ka codsanayaan dowladda in la sii siidaayo lahaystayaasha.
20 qof oo ay qafaasheen Xamaas ayaa la rumeysanyahay in ay weli nool yihiin.