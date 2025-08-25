𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐞-𝐗𝐢𝐠𝐞𝐞𝐧𝐤𝐚 𝐉𝐒𝐋 𝐨𝐨 𝐃𝐚𝐚𝐡-𝐟𝐮𝐫𝐚𝐲 𝐗𝐚𝐟𝐢𝐢𝐬𝐤𝐚 𝐌𝐚𝐜𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐗𝐢𝐬𝐚𝐚𝐛𝐚𝐚𝐝𝐤𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝

Madaxweyne-Xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Md. Maxamed Cali Aw Cabdi ayaa Daah-furay Xafiiska Macadka Xisaabaadka Somaliland ee loo soo gaabiyo magiciisa ICPAS {Institute of Certified Public Accountant of Somaliland}.

Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ayaa kormeeray qaybaha kale duwan ee uu Macadkaasi ka kooban yahay, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey Wasiiru-Dawlaha Wasaaradda Maaliyada iyo Horumarinta Dhaqaalaha, Agaasimaha Guud, Xisaabiyaha Qaranka iyo Masuuliyiinta Macadkaasi.

Madaxweyne ku-xigeenka JSL Mudane Maxamed Cali Aw Cabdi oo halkaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu dheeraday muhiimadda Macadkani u leeyahay Qaranka waxana yidhi:- “Macadkani waxa uu ahaa mid si weyn loogu baahnaa, aduunyada horumartayna wuu ka jiraa.

Macadkani waxa uu noqon doonaa mid qaban doona shaqooyin badan oo laf-dhabar u ah Xisaabaadka.

Waan bogaadinayaa masuuliyiinta Macadka, madaama maanta ay sameeyeen horumar balaadhan, waxaase idinku dardaarayaa in dadka aad shahaadooyinka siin doontaan ay noqdaan kuwo u qalma isla markaana ku hubaysan cilmigii loo baahnaa.”

 

