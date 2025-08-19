27 qof oo Puntland ugu geeriyooday cudurka Gowracatada oo ka dilaacay halkaas

News DeskAugust 19, 2025
1 minute read

27 qof ayaa u geeriyootay cudurka Gowracatada (diphtheria) oo ka dillaacay Puntland, halkaas oo ilaa 482 xaaladood oo la xaqiijiyey laga diiwaangeliyey.

Tirada ugu badan ee kiisaska ayaa laga soo sheegay magaalada Gaalkacyo ee Mudug (178 xaaladood iyo 7 dhimasho), halka degmada Iskushuban ee gobolka Bari laga diiwaangeliyay heer dhimasho 5 dhimasho.

Faafitaanka iyo dhimashada ka dhalatay cudukan ayaa loo sababeeyay daryeel xumada caafimaad iyo helitaan la’aanta daawada diphtheria antitoxin, taas oo muujinaysa baahida degdegga ah ee loo qabo in la xoojiyo maaraynta kiisaska iyo helitaanka daaweyn waqtigeeda ah.

Cudurku oo ah mid si fudud u faafo balse tallaal looga hortagi karo, ayaa si xawli leh ugu sii faafaya Puntland, taas oo cadaadis culus ku saartay nidaamka caafimaadka.

Intii u dhaxeysay Janaayo iyo Maajo 2025, kiisaska ayaa kordhay ilaa 18.2% marka loo barbardhigo toddobaadkii hore ee tirakoobka la sameeyay, waxaana kiisaska si joogto ah loo soo sheegayay muddo 27 toddobaad ah.

Masiibadan hadda taagan waxay salka ku haysaa dhacdooyin soo bilaabmay Janaayo 2023, markii Puntland markii ugu horreysay ay soo food saartay dib-u-soo-kicidda cudurka diphtheria.

Xaaladdii ugu horreysay waxaa la ogaaday kadib markii qof laga soo gudbiyey koonfurta dhexe ee Soomaaliya la dhigay Isbitaalka Weyn ee Mudug, waxaana isla toddobaadkaas geeriyooday ilmo kale. Isla sannadkaas kiisas hor leh ayaa ka soo muuqday gobolka Bari

News DeskAugust 19, 2025
1 minute read
home

Related Articles

𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐠𝐚𝐚𝐝𝐡𝐚𝐲 𝐦𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐁𝐮𝐫𝐜𝐨 𝐢𝐲𝐨 𝐒𝐡𝐚𝐜𝐚𝐛𝐤𝐚 𝐫𝐞𝐞𝐫 𝐁𝐮𝐫𝐜𝐨 𝐨𝐨 𝐚𝐚𝐧 𝐮 𝐤𝐚𝐥𝐚 𝐡𝐚𝐝𝐡𝐢𝐧 𝐬𝐨𝐨 𝐝𝐡𝐚𝐰𝐞𝐲𝐧𝐭𝐢𝐢𝐬𝐚.

August 19, 2025

Ra’iisulwasaarha Jarmalka oo sheegay bixinta Donbas ay la mid tahay dhiibista Florida ee Maraykanka

August 19, 2025

Falaagada M23 oo hakisay wadahadaladii nabadeed ee ay la lahaayeen dowlada DR Congo

August 19, 2025

“Baahidaydu waa in aan helo dhakhtar iyo caafimaad” Sarkaal Aadan Ismaaciil.

August 19, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker