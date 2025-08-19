𝐌𝐚𝐝𝐚𝐱𝐰𝐞𝐲𝐧𝐚𝐡𝐚 𝐉𝐚𝐦𝐡𝐮𝐮𝐫𝐢𝐲𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐒𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐨 𝐠𝐚𝐚𝐝𝐡𝐚𝐲 𝐦𝐚𝐠𝐚𝐚𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐁𝐮𝐫𝐜𝐨 𝐢𝐲𝐨 𝐒𝐡𝐚𝐜𝐚𝐛𝐤𝐚 𝐫𝐞𝐞𝐫 𝐁𝐮𝐫𝐜𝐨 𝐨𝐨 𝐚𝐚𝐧 𝐮 𝐤𝐚𝐥𝐚 𝐡𝐚𝐝𝐡𝐢𝐧 𝐬𝐨𝐨 𝐝𝐡𝐚𝐰𝐞𝐲𝐧𝐭𝐢𝐢𝐬𝐚.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) iyo weftigii uu hoggaaminayey ee safarka shaqo ku marayey qaar ka mid ah Gobollada Bariga dalka, ayaa gaadhay Magaalo Madaxda Gobolka Togdheer ee Burco, waxana lagu qaabilay soo dhaweyn taariikhi ahoo ay ka qayb qaateen dhammaan qaybaha kala duwan ee Bulshada Gobolka Togdheer.
Madaxda Gobolka Togdheer, Madaxda Degmada Burco iyo dadweyne aad u tiro badan oo ku labisan ama lulaya Calanka Qaranka JSL ayaa Madaxweynaha iyo wefgigiisa kaga hor tagay duleedka Degmada Qoyta, Madaxweynaha ayaa salaan la dhex maray bulshadii muunadda ahayd ee soo dhaweyntiisa safka dheer saacadaha u taagnaa.
Intaa kaddib, Madaxweynaha iyo weftigiisu waxa ay gaadheen gudaha magaalada Burco oo ay shaaracyada taagnaayeen dadweyne aad u tiro badan oo farxad iyo rayn-rayn ku qaabilay Madaxweynaha.
Barxadda weyn ee ka horraysa Aqalka Madaxtooyada Burco oo ay isugu soo baxeen dadweyne aad u tiro oo u heellan soo dhaweynta Madaxweynaha iyo weftigiisa, ayaa hadalka waxa ibo-furay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Madaxtooyada Mudane Muniir Axmed Cigaal, isaga oo ku soo dhaweeyey Guddoomiyaha Gobolka Togdheer Mudane Maxamuud Cali Saleebaan (Ramaax) iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Mudane Cabdalle Maxamed Carab, iyaga oo si mug iyo milgaba leh bulshada reer Burco ugaga mahad naqay soo dhawaynta taariikhiga ah ee ay ku qaabileen Madaxweynaha.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maamed Cabdilaahi (Cirro) oo la hadlay bulshada reer Burco, ayaa si milge iyo maamuus leh ugaga mahadnaqay sida diirran ee ay u soo dhaweeyeen isaga iyo weftigiisa, waxana uu tilmaamay in ay reer Burco caan ku yihiin soo dhaweynta iyo maamuuska madaxda sare ee Qaranka JSL.
Madaxweynuhu waxa uu sharraxay guulaha waaweyn ee ay Xukuumadda Wadajir iyo Waxqabad ay gaadhay muddadaa kooban ee ay talada dalka haysay. Madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro waxa is dul taagay arrimaha ay Xukuumadiisu siinayso mudnaanta koowaad oo ay ugu horreeyaan midnimada iyo wadajirka ummadda Somaliland, nabadda, amniga iyo ku dhaqanka Sharciga.
Si gaar ah Madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in dal ahaan iyo dad ahaanba ay guul weyn oo Qaran innoo tahay xasilinta amniga iyo kala dambaynta Gobollada Bariga iyo qaramaynta in ka badan 6,000 oo qof iyo hubkoodii taasoo aanay cidina innaga caawinin.
Ugu dambayntii, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa farriin ammar ah oo cajiib ah faray Guddoomiyeyaasha Gobollada dalka, Madaxda Waxbarashada ee Gobollada, iyo Maamulayaasha Dugsiyada dalka oo dhan. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in ay mamnuuc tahay in Ardayda Dugsiyada ku jirta ee ay waxbarashadu u socoto la keeno goobaha iyo shaaracyada madaxda lagu soo dhaweynayo.