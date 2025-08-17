Golaha Guurtida oo loo Qaybiyey Ajandaha Kalfadhiga 88-aad

News DeskAugust 17, 2025
1 minute read
Hargeysa (OWN) Fadhigii saaka ee golaha Golaha Guurtida Somaliland, oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha golahaasi, Mudane Saleebaan Maxamuud Aadan, ayaa markii fadhigu furmay waxa uu guddoomiyuhu xoghayaha ka codsaday in golaha loo qaybiyo ajandaha Kalfadhiga 88-aad, kaas oo goluhu ku shaqayn doono inta kalfadhigu socdo.
Ajandaha qodobada ku cusub waxa ka mid ah:
• Ka hawlgalka nabadda Ceerigaabo iyo doorka golaha guurtida.
• Xog ogaal u noqoshada xaaladda abaarta.
• Ka jawaabista khilaafaadka ka taagan gobollada Galbeedka dalka.
• Xal u helista sicir-bararka.
• Warbixinaha guddida joogtada iyo arrimaha taagan.
• Nabadgelyada iyo horumarinteeda.
• Siyaasadda, arrimaha bulshada, deegaanka iyo horumarintiisa.
• Horumarinta dhaqaalaha.
• Ansixinta xeerarka ka soo gudba Golaha Wakiillada.
Gaba-gabadii, Guddoomiyaha Golaha Guurtida ayaa mudanayaasha ku booriyay inay soo akhriyaan, si doodiisa iyo ansixintiisa loo gudagalo maalinta Salaada haddii ALLE yidhaahdo.

News DeskAugust 17, 2025
1 minute read
home

Related Articles

Kenya oo dalbatay in Beesha Caalamka ay gacan weyn ka geeysato Dagaalka lagula jiro Al shabaab

August 17, 2025

Israa’iil oo weerar duqeyn ah ku qaadday xaruumaha tamarta Yemen

August 17, 2025

Shacabka Israa’iil oo ka bannaanbaxaya qorshaha Israa’iil ku dooneyso in ay ku qabsato Qasa

August 17, 2025

Shacabka Qasa oo ka cararaya weerarrada milatariga Israa’iil ee Qasa

August 17, 2025
Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker