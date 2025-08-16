Wasiirka Warfaafinta oo soo Gunaanaday Tartan Suugaaneed

Hargeysa (OWN) Wasiirka wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta ee Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed-yaasin Sheekh Cali Ayaanle, ayaa si rasmi ah u soo gabagabeeyey tartan suugaaneedkii “Ku Tartaan Tixdaada”, kaas oo lagu dhiirrigelinayey hal-abuurka iyo curinta gabayada.

Munaasibadda gabagabada tartanka ayaa lagu abaalmariyey tartamayaashii kaalmaha hore galay, kuwaas oo muujiyey karti iyo suugaan tayo leh.

Abaalmarinnada la bixiyey waxay ahaayeen kuwo lagu dhiirrigelinayo curinta suugaanta dhaxalka leh iyo kor u qaadidda afka iyo dhaqanka.

Wasiirka Warfaafinta ayaa uga mahadceliyey dhammaan tartamayaasha ka qaybgalka iyo dedaalkooda, isaga oo xusay in wasaaraddu mar walba taageeri doonto horumarinta suugaanta iyo hal-abuurka dhalinyarada.

