“Waa Fursad Lagu Dhisayo Kalsooni, Aragti Wadaag iyo Wada-shaqayn dawladeed” Wasiirka Madaxtooyada JSL
Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyadda Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Khadar Xuseen Cabdi, oo ka hadlayay kulan wadatashi iyo aqoon korodhsi ah oo loogu talogalay masuuliyiin dhawaan uu magacaabay Madaxweynaha Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, kuwaasi oo loo magacaabay hay’ado kala duwan oo dawladeed.
Wasiirka oo ka hadlay madasha kulanka ayaa caddeeyay in kulankani yahay mid muhiim ah oo lagu xoojinayo fahamka masuuliyiinta cusub ee ku aaddan dawladnimada, habka shaqada dowliga ah, iyo sidii ay u yeelan lahaayeen wada-shaqayn midho dhal ah oo dhexdooda ah iyo mid ay la yeeshaan hay’adaha kale ee dawladda.
“Waxaan rajaynayaa in maanta iyo berri ay idiin noqdaan fursad qiimo leh, fursad aad isugu barataan, aad is fahamtaan, sheekaysataan, ayna ka dhalato wada-shaqayn dhab ah.
Magacaabistiinnu waa mid cusub, waxaadna tihiin laf-dhabar ka mid ah dhismaha dawladnimadeenna,” ayuu yidhi Wasiirka Madaxtooyadu.
wasiirka Madaxtooyadda ayaa sheegay in Mudada uu socdo kulankan oo ah laba cisho, ay masuuliyiinta cusub ka faa’iidi doonaan casharro aqoon korodhsi ah oo ay bixiyaan masuuliyiin sare oo khibrad u leh shaqooyinka dawladeed. Waxaana tilmaamay in mowduucyada la falanqeyn doono tababarkan ay qayb ka noqonayaan Hanti-dhawraha Guud,Xisaabiyaha Guud iyo
Agaasimaha Miisaaniyadda ee Wasaaradda Maaliyadda.
Wasiirka Madaxtooyadu wuxuu sidoo kale hoosta ka xariiqay in kulankani uu yahay fursad laba-geesood ah: mid ay masuuliyiinta cusub ku qaataan aqoon rasmi ah, iyo mid ay iyaguna kaga qayb-qaataan dood furan oo la xidhiidha fahamkooda ku saabsan dawladnimada, isla markaana ay aragtidooda ku biiriyaan hanaanka horumarinta hay’adaha dowladda.
“Nuxurka ugu weyn ee kulankan waa in aynu fahanno una hoggaansano shuruucda iyo nidaamyada shaqo ee xeerarku dhigayaan. Wada-shaqayn ku dhisan niyad wanaag iyo daacadnimo ayaana saldhig u noqon karta guusheenna wadajirka ah,” ayuu hadalkiisa kusoo gunaanaday Wasiir Khadar Xuseen Cabdi.
Kulankan ayaa ka tarjumaya dadaalka joogtada ah ee dawladda Somaliland ay ku doonayso in ay kor ugu qaaddo tayada hoggaaminta iyo hufnaanta maamulka, iyadoo la abuurayo jawi shaqo oo ku saleysan aqoon, is-faham iyo wada-tashi.