“Qabyaaladdu waa cadowga wadajirka iyo horumarka” Wasiirka Shaqada
Hargeysa (OWN) Wasiirka Wasaaradda shaqada iyo arrimaha Bulshada ee Jamhuuriyadda Somaliland, Marwo Milgo Maxamed Cilmi (Milgo Sambalooshe), ayaa bulshada uga digtay khatarta qabyaaladda, iyadoo sheegtay in aanay jirin wax faa’iido ah oo laga helo, balse ay tahay wax dhaawaca midnimada, dadnimada iyo horumarka ummadda.
Wasiir Milgo waxay hoosta ka xarriiqday in dadka la isku doorto mabda’a, kartida iyo daacadnimada, halkii laga eegi lahaa qabiil ama qaraabo.
Waxay intaas ku dartay in inkastoo qabyaaladdu si fudud maskaxda ugu dhacdo, ay tahay in laga digtoonaado, lana baryo Alle in uu quluubteena ka saaro.
Wasiir Milgo waxay mahadcelin u jeedisay abwaanadii ka qaybgalay munaasibadda, iyada oo sheegtay in gabayadii ay soo bandhigeen ay ahaayeen kuwo miisaan leh oo bulshada wacyigelinaya.
Waxaaney tidhi.“Qabyaalad waxa innaga filan inta halkaasi ku qoran Dugsi malaha qabyaaladi waxay dumiso mooyaane, aakhirka cagaha ayay qofka uqaada, qiimana mayeelato, qofkaad Qabyaalad ku raacday beri ayaad iska hor imanaysaan, sababto mabda kumaad raacin, waxaad ku raacday waa inaadeerkay, waa talkay.
Waynu ognahay inay xun tahay, qadhmuun tahay haddana maskaxdeena si deg dega ayay ugaleysaa, ama ugu dhaadhacaysaa, waxaynu ILLAAHEY ka baryayna in quluubteena ALLE ka masaxo, qofka aynu rabanna aynu udoono qofkaasi muxuu yahay, muxuu qaban karaa iyo muxuu ka shaqeyn karaa.
Abwaanada waan u mahadcelinaya, Gabayadu way wada cuslaayeen anigu mid aan doortaba maan garteen”